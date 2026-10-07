Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 7 октября

По состоянию на 7 октября 2026 года обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти и расцветок. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ.

iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в модели Силвер продается за 1589 долларов, Глакиер — 1579 долларов, Блак — 1589 долларов и Бургундй — 1639 долларов.

Цена iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти составляет 1899 долларов, а версия на 1 TB указана по цене 2899 долларов.

Модель iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в исполнении Блак предлагается по акционной цене 1699 долларов. Версия Силвер стоит 1749 долларов, Глакиер — 1779 долларов и Бургундй — 1799 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти в версии Блак продается за 1999 долларов, Силвер — 2149 долларов, Глакиер — 2099 долларов и Бургундй — 2149 долларов. Цена модели с 1 TB памяти составляет 2699 долларов.

iPhone 18 Pro в версии СИМ+еСИМ с 256 ГБ в цвете Силвер предлагается за 1579 долларов, Глакиер — 1589 долларов, в цветах Блак и Бургундй — по 1649 долларов. Версия на 512 ГБ стоит 2049 долларов, а модель на 1 TB — 2999 долларов.

Версия Глакиер iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ продается за 1849 долларов, модель Блак — по акционной цене 1819 долларов, Силвер — 1829 долларов и Бургундй — 1899 долларов.

Pro Max с 512 ГБ памяти в версии Блак стоит 2139 долларов, Силвер — 2199 долларов, Бургундй — 2149 долларов и Глакиер — 2199 долларов. Цена версии с 1 TB памяти составляет 2699 долларов.

Цены могут меняться ежедневно. Приведенные данные актуальны по состоянию на 7 октября 2026 года.