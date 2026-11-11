По какой цене продаются модели iPhone 17 Pro и Pro Max?

По состоянию на 11 ноября 2026 года были объявлены новые цены на смартфоны iPhone. В список вошли модели iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, а также серия iPhone 17. Цены варьируются в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone 15 и iPhone 16

• iPhone 15, 128 ГБ — 659 долларов

• iPhone 16, 128 ГБ — 849 долларов

• iPhone 16 Pro Max, 256 ГБ — 1299 долларов

еСИМ + еСИМ, 2 ИМЭИ зарегистрированы

iPhone 17

• 256 ГБ — 929 долларов (акционная цена)

iPhone 17 Air

• 256 ГБ Блуе — 989 долларов

• 256 ГБ Блак — 989 долларов

• 256 ГБ Голд — 989 долларов

• 256 ГБ Вхите — 989 долларов

iPhone 17 Pro

• 256 ГБ Оранге — 1219 долларов (акционная цена)

• 256 ГБ Дип Блуе — 1249 долларов (акционная цена)

• 256 ГБ Силвер — 1349 долларов

• 512 ГБ Блуе — 1499 долларов

• 512 ГБ Оранге — 1299 долларов (акционная цена)

• 512 ГБ Силвер — 1449 долларов

• 1 ТБ Оранге — 1649 долларов (акционная цена)

iPhone 17 Pro Max

• 256 ГБ Дип Блуе — 1449 долларов

• 256 ГБ Оранге — 1449 долларов

• 256 ГБ Силвер — 1499 долларов

• 512 ГБ Дип Блуе — 1599 долларов (акционная цена)

• 512 ГБ Оранге — 1499 долларов (акционная цена)

• 512 ГБ Силвер — 1699 долларов

• 1 ТБ Оранге — 1899 долларов

• 1 ТБ Блуе — 1849 долларов

• 1 ТБ Силвер — 1899 долларов

• 2 ТБ Блуе — 2199 долларов

• 2 ТБ Оранге — 2199 долларов

• 2 ТБ Силвер — 2399 долларов

СИМ + еСИМ, 2 ИМЭИ зарегистрированы

iPhone 17

• 256 ГБ — 999 долларов

iPhone 17 Pro

• 256 ГБ Оранге — 1349 долларов

• 256 ГБ Дип Блуе — 1479 долларов

• 256 ГБ Силвер — 1499 долларов

• 512 ГБ Оранге — 1499 долларов

• 512 ГБ Силвер — 1599 долларов

• 512 ГБ Блуе — 1629 долларов

• 1 ТБ Оранге — 1699 долларов (акционная цена)

• 1 ТБ Силвер — 1879 долларов (акционная цена)

• 1 ТБ Блуе — 1999 долларов

iPhone 17 Pro Max

• 256 ГБ Дип Блуе — 1499 долларов (акционная цена)

• 256 ГБ Оранге — 1499 долларов

• 256 ГБ Силвер — 1579 долларов

• 512 ГБ Оранге — 1699 долларов

• 512 ГБ Блуе — 1629 долларов (акционная цена)

• 512 ГБ Силвер — 1799 долларов

• 1 ТБ Оранге — 2029 долларов

• 1 ТБ Блуе — 1949 долларов

• 1 ТБ Силвер — 2099 долларов

• 2 ТБ Блуе — 2399 долларов

• 2 ТБ Оранге — 2399 долларов

• 2 ТБ Силвер — 2499 долларов

Приведенные цены актуальны на 11 ноября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно.