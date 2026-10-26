Обновились цены на iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и Pro Max

·4·Технологии
Обновились цены на iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и Pro Max

По состоянию на 26 октября 2026 года стали известны цены на смартфоны iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карты. Разница в цене между некоторыми версиями устройств также весьма существенна. В списке отдельно указаны версии, работающие с электронной СИМ-картой, а также модели с поддержкой обычной СИМ-карты и электронной СИМ-карты.

Цены на iPhone Дуо

• Версия с 256 GB памяти: 3549 долларов

• Версия с 512 GB памяти: 4599 долларов

Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

Версии Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Бургундй: 1559 долларов

• Блак: 1559 долларов

• Глакиер: 1559 долларов

• Силвер: 1549 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 долларов

• 1 TB: 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Бургундй: 1779 долларов

• Блак: 1729 долларов

• Глакиер: 1739 долларов

• Силвер: 1739 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Бургундй: 2099 долларов

• Блак: 1999 долларов

• Глакиер: 1999 долларов

• Силвер: 2019 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 долларов

Версии СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Бургундй: 1579 долларов

• Блак: 1579 долларов

• Глакиер: 1579 долларов

• Силвер: 1549 долларов

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1859 долларов

• 1 TB: 2789 долларов

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Бургундй: 1779 долларов

• Блак: 1739 долларов

• Глакиер: 1749 долларов

• Силвер: 1759 долларов

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Бургундй: 2069 долларов

• Блак: 2059 долларов

• Глакиер: 2059 долларов

• Силвер: 2089 долларов

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Бургундй: 2699 долларов

• Блак: 2669 долларов

• Глакиер: 2999 долларов

• Силвер: 2999 долларов

Цены указаны по состоянию на 26 октября 2026 года. Они могут меняться ежедневно.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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