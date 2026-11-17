В индийском городе Бангалор женщина зарезала своего мужа, который на протяжении пяти лет регулярно обвинял ее в отсутствии детей и оскорблял. От полученных ранений мужчина скончался. Женщина задержана по подозрению в совершении преступления.

Как сообщает издание Те Нев Индиан Экспресс, инцидент произошел 11 ноября в районе Лакшмипура. По предварительным данным, Раджасекхар, работавший в кредитном отделе банка, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и затеял ссору со своей супругой Малашри.

Выяснилось, что пара состояла в браке пять лет, но детей у них не было. Утверждается, что после употребления спиртного мужчина постоянно упрекал жену в неспособности родить ребенка и оказывал на нее психологическое давление. Этот вопрос часто становился причиной конфликтов в семье.

Во время очередной ссоры Малашри схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь. Мужчина получил тяжелые ранения. По прибытии в больницу была констатирована его смерть.

После случившегося женщина позвонила своим родственникам. По данным издания, Малашри ранее уже страдала от депрессии из-за семейных конфликтов и отсутствия детей. Она проходила лечение в течение трех месяцев и выписалась из больницы около четырех месяцев назад.

Полиция задержала женщину. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.