Для пользователей общественного транспорта началась бесплатная выдача новых льготных карт. Владельцы этих карт, предоставляемых в партнерстве с Alif, получают возможность совершать до 10 бесплатных поездок на автобусе каждый месяц.

Чтобы начать пользоваться картой, необходимо установить на телефон мобильное приложение Alif и зарегистрировать номер пластиковой карты на свое имя.

Картой можно пользоваться и после исчерпания лимита бесплатных поездок. Для этого достаточно пополнить её баланс через Click или другие платежные системы. После этого карта будет работать как обычная транспортная карта.

Также были развеяны опасения пользователей о том, что карта может автоматически списывать кредитные средства. Сообщается, что с карт пользователей, не имеющих задолженностей по услуге Alif Nasiya, дополнительные средства списываться не будут. Оплата проезда производится только за счет средств, внесенных на карту самим пользователем.