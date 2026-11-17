Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон упала на глазах у всех на мероприятии
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Британская актриса Эмма Уотсон, получившая известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о «Гарри Поттере», попала в неловкую ситуацию на вечеринке журнала GQ «Men of the Year» в Лос-Анджелесе.
Во время мероприятия 36-летняя актриса потеряла равновесие и упала на глазах у публики. Окружающие поспешили ей на помощь. Однако Уотсон вскоре поднялась, улыбнулась и продолжила путь, как ни в чем не бывало.
Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и привлекла внимание пользователей. О том, что актриса получила серьезные травмы в результате падения, на данный момент не сообщается.
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