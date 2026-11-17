Где в мире жить трудно, а где спокойно? Опубликован новый рейтинг
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- Компания «Ремитлй» проанализировала 170 городов на основе таких критериев, как дорожные пробки, стоимость жизни, медицинские услуги, уровень преступности и загрязнение воздуха, и опубликовала рейтинг самых стрессовых и спокойных городов.
- Нью-Йорк с результатом 7,56 балла был признан самым стрессовым городом мира, в то время как Дублин и Мехико вошли в тройку лидеров.
- Город Эйндховен в Нидерландах с 2,34 баллами был признан самым спокойным городом мира.
В каких городах мира повседневная жизнь вызывает больше стресса, а где люди живут относительно спокойно? Компания «Ремитлй» изучила 170 городов и составила рейтинг самых стрессовых и самых спокойных из них.
В ходе исследования оценивались пять важных аспектов, влияющих на повседневную жизнь: дорожные пробки, стоимость жизни, качество медицинских услуг, уровень преступности и загрязнение воздуха. Каждому городу была выставлена оценка по 10-балльной шкале. Чем выше балл, тем более стрессовыми считаются условия жизни в городе.
Самые стрессовые города
Первую строчку рейтинга занял американский Нью-Йорк. Набрав 7,56 балла, он был признан самым стрессовым городом мира. Второе место с 7,55 баллами заняла столица Ирландии Дублин. В тройку лидеров также вошел Мехико.
Кроме того, в список городов с высоким уровнем стресса вошли Манила, Лондон, Милан, Турин, Афины и Калькутта.
В исследовании дорожные пробки в Дублине отмечены как отдельная проблема. Например, преодоление расстояния в 10 километров на автомобиле в этом городе занимает в среднем 32 минуты. Для сравнения, по всем изученным городам этот показатель в среднем составляет 21 минуту.
Самые спокойные города
На противоположном конце рейтинга находится нидерландский Эйндховен. С 2,34 баллами он признан самым спокойным городом мира. Следующие места заняли нидерландский Утрехт и столица Австралии Канберра.
В десятку самых спокойных городов вошли в общей сложности четыре города Нидерландов — Эйндховен, Утрехт, Гронинген и Роттердам. В этот список также включены норвежские Тронхейм и Берген, а также австралийские Канберра и Брисбен.
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