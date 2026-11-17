В каких городах мира повседневная жизнь вызывает больше стресса, а где люди живут относительно спокойно? Компания «Ремитлй» изучила 170 городов и составила рейтинг самых стрессовых и самых спокойных из них.

В ходе исследования оценивались пять важных аспектов, влияющих на повседневную жизнь: дорожные пробки, стоимость жизни, качество медицинских услуг, уровень преступности и загрязнение воздуха. Каждому городу была выставлена оценка по 10-балльной шкале. Чем выше балл, тем более стрессовыми считаются условия жизни в городе.

Самые стрессовые города

Первую строчку рейтинга занял американский Нью-Йорк. Набрав 7,56 балла, он был признан самым стрессовым городом мира. Второе место с 7,55 баллами заняла столица Ирландии Дублин. В тройку лидеров также вошел Мехико.

Кроме того, в список городов с высоким уровнем стресса вошли Манила, Лондон, Милан, Турин, Афины и Калькутта.

В исследовании дорожные пробки в Дублине отмечены как отдельная проблема. Например, преодоление расстояния в 10 километров на автомобиле в этом городе занимает в среднем 32 минуты. Для сравнения, по всем изученным городам этот показатель в среднем составляет 21 минуту.

Самые спокойные города

На противоположном конце рейтинга находится нидерландский Эйндховен. С 2,34 баллами он признан самым спокойным городом мира. Следующие места заняли нидерландский Утрехт и столица Австралии Канберра.

В десятку самых спокойных городов вошли в общей сложности четыре города Нидерландов — Эйндховен, Утрехт, Гронинген и Роттердам. В этот список также включены норвежские Тронхейм и Берген, а также австралийские Канберра и Брисбен.