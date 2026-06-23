Размер стипендий в государственных университетах увеличивается

С 1 сентября 2026 года стипендии студентов, обучающихся в государственных высших учебных заведениях, будут увеличены на 7 процентов.

После изменений размер базовой стипендии вырастет с нынешних 569 670 сумов до 609 547 сумов. Стипендия для студентов, учащихся на «отлично», увеличится с 683 604 сумов до 731 456 сумов.

Новые размеры вступят в силу с начала 2026/2027 учебного года, то есть с 1 сентября.