Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана

·1·Узбекистан
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана

В Узбекистане аномально жаркая погода, наблюдаемая в последние дни, в ближайшее время начнет постепенно отступать. По данным Узгидромета, с 21 июля текущего года по всей республике прогнозируется понижение температуры воздуха на 6–9 градусов.

Отмечается, что 20 июля на большей части территории республики еще сохранится экстремально жаркая погода. Лишь в северо-западных районах Узбекистана начнется понижение температуры, и прохлада будет ощущаться постепенно.

А уже во вторник, 21 июля, аномальная жара начнет отступать во всех регионах республики. По прогнозам синоптиков, ожидается снижение температуры воздуха в среднем на 6–9 градусов. Это означает значительное ослабление влияния сильного зноя, сохранявшегося в течение нескольких дней.

Специалисты рекомендуют гражданам до полного спада жары соблюдать меры предосторожности, не находиться долго на открытом воздухе в самое жаркое время дня и следить за официальными прогнозами погоды.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жараОфициально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жараСегодня, 12:48Афганистан дал официальный ответ на спорные заявления об УзбекистанеАфганистан дал официальный ответ на спорные заявления об УзбекистанеВчера, 20:40Президент наделил председателей махаллей полномочиями по продаже земли и контролю над «семеркой»Президент наделил председателей махаллей полномочиями по продаже земли и контролю над «семеркой»Вчера, 20:272 тысячи заявок отклонены необоснованно: Президент дал жесткое поручение2 тысячи заявок отклонены необоснованно: Президент дал жесткое поручениеВчера, 19:56Президент объявил о революционной системе развития махаллейПрезидент объявил о революционной системе развития махаллейВчера, 19:41Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответБудет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответВчера, 18:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара