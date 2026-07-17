Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана

В Узбекистане аномально жаркая погода, наблюдаемая в последние дни, в ближайшее время начнет постепенно отступать. По данным Узгидромета, с 21 июля текущего года по всей республике прогнозируется понижение температуры воздуха на 6–9 градусов.

Отмечается, что 20 июля на большей части территории республики еще сохранится экстремально жаркая погода. Лишь в северо-западных районах Узбекистана начнется понижение температуры, и прохлада будет ощущаться постепенно.

А уже во вторник, 21 июля, аномальная жара начнет отступать во всех регионах республики. По прогнозам синоптиков, ожидается снижение температуры воздуха в среднем на 6–9 градусов. Это означает значительное ослабление влияния сильного зноя, сохранявшегося в течение нескольких дней.

Специалисты рекомендуют гражданам до полного спада жары соблюдать меры предосторожности, не находиться долго на открытом воздухе в самое жаркое время дня и следить за официальными прогнозами погоды.