Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
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15 июля землетрясение, произошедшее на территории Кыргызской Республики, ощущалось и в некоторых регионах Узбекистана. В Ферганской области подземные толчки были зафиксированы силой 2–3 балла.
Согласно данным, землетрясение произошло в 11:16 по местному времени в Баткенской области Кыргызстана. Магнитуда землетрясения составила 3,0, глубина очага — 5 километров.
Специалисты отмечают, что эпицентр землетрясения находился примерно в 265 километрах к юго-востоку от города Ташкента.
Подземные толчки затронули и территорию Узбекистана, ощутившись в Ферганском районе силой 2–3 балла.
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