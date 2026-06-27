Революционная новость в Узбекистане! Дороги будут строить из пластиковых отходов

Очень радостная и современная новость для качества наших дорог и экологии! В Узбекистане внедряется абсолютно новая технология строительства автомобильных дорог с использованием переработанных пластиковых отходов. Этот инновационный метод поможет как очистить окружающую среду, так и вывести качество дорог на новый уровень.

В чем секрет новой технологии?

Эта система представляет собой удивительный синтез науки и экологии. В состав традиционной асфальтобетонной смеси определенные виды неперерабатываемых пластиковых отходов добавляются специальным методом.

По словам специалистов, такое покрытие очень устойчиво к внешним воздействиям и одновременно решает две крупные проблемы:

Резко сокращает объем пластиковых отходов в нашей стране;

Значительно повышает прочность и срок службы дорожного покрытия.

Результаты первых испытаний: в несколько раз превосходит обычный асфальт!

Первые испытания, проведенные разработчиками, показали, что новый материал значительно опережает традиционный асфальт по техническим показателям:

В 2–3 раза выше прочность: Было отмечено, что долговечность нового покрытия с пластиковой смесью как минимум в 2–3 раза выше, чем у обычного асфальта.

Минимальное водопоглощение: Уровень водопоглощения нового покрытия резко снизился. Это предотвращает разрушение дорог изнутри и появление ям в дождливые и снежные дни.

Высокая устойчивость к износу: Эти показатели гарантируют, что дороги будут служить нашему народу долгие годы, не требуя ремонта.

Эко-сотрудничество

Для реализации этого перспективного проекта на высоком уровне было налажено тесное сотрудничество с Агентством по управлению отходами и развитию циркулярной экономики и соответствующими структурами.

Надеемся, что такие экономичные, прочные и, самое главное, экологически чистые дороги скоро появятся во всех регионах нашей страны!