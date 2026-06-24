В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4

Сегодня, 24 июня, на территории Узбекистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

Сообщается, что подземные толчки произошли в 21:07 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 4 балла, глубина залегания — 13 километров. Эпицентр находился в районе города Кувасай, в 251 километре к юго-западу от города Ташкента. Координаты: 40,31 градуса северной широты и 71,92 градуса восточной долготы.

По данным ответственных лиц, землетрясение ощущалось и в некоторых других регионах Узбекистана. В частности, в Ферганской области толчки силой 3-4 балла ощущались на расстоянии 14 километров от эпицентра.

Также было отмечено, что в Андижанской области подземные толчки силой 2 балла ощущались на расстоянии 63 километров от эпицентра.