В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4

·1·Узбекистан
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4

Сегодня, 24 июня, на территории Узбекистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

Сообщается, что подземные толчки произошли в 21:07 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 4 балла, глубина залегания — 13 километров. Эпицентр находился в районе города Кувасай, в 251 километре к юго-западу от города Ташкента. Координаты: 40,31 градуса северной широты и 71,92 градуса восточной долготы.

По данным ответственных лиц, землетрясение ощущалось и в некоторых других регионах Узбекистана. В частности, в Ферганской области толчки силой 3-4 балла ощущались на расстоянии 14 километров от эпицентра.

Также было отмечено, что в Андижанской области подземные толчки силой 2 балла ощущались на расстоянии 63 километров от эпицентра.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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