Опубликовано новое исследование занятости молодежи в Узбекистане

·23·Узбекистан
Опубликовано новое исследование занятости молодежи в Узбекистане

Лаборатория социальной политики при Национальном агентстве социальной защиты опубликовала результаты исследования занятости молодежи по итогам 2025 года.

Согласно данным, 33,2% населения Узбекистана в возрасте от 14 до 30 лет относятся к категории НИТ. В эту категорию входят молодые люди, которые не имеют официального места работы, не учатся и не проходят профессиональное обучение.

В исследовании отмечен значительный разрыв между женщинами и мужчинами. Среди женщин показатель НИТ составил 48,8%, тогда как среди мужчин этот показатель составил 19,4%. Основными барьерами для женщин указаны ранние браки и высокая нагрузка по ведению домашнего хозяйства.

В малообеспеченных семьях показатель молодежи, которая не учится и не работает, достиг 53,9%. В семьях с высоким уровнем дохода этот уровень составил 32%.

В разрезе регионов самая сложная ситуация зафиксирована в Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях. Лучшие показатели наблюдаются в городе Ташкенте.

Авторы исследования подчеркнули наличие серьезного разрыва между системой образования и требованиями рынка труда. Для эффективного использования демографического потенциала страны рекомендовано поддерживать экономическую активность женщин и расширять возможности образования для детей из малообеспеченных семей.

УзбекистанТашкентСамаркандНаманган
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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