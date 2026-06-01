Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом

·486·Узбекистан
Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом
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Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом

В США прошло необычное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения легендарной актрисы Мэрилин Монро. В церемонии приняли участие 1034 человека, которые одновременно предстали в образе знаменитой кинодивы.

В мероприятии участвовали как женщины, так и мужчины, воссоздав стиль, прическу, наряды и уникальный сценический образ Мэрилин Монро. Белые платья, классический макияж и знаменитый голливудский стиль придали событию особую атмосферу.

Организаторы подчеркнули, что этот проект стал не только данью памяти, но и выражением уважения к истории мирового кинематографа. Участники отметили, что с помощью такого массового перформанса они хотели показать, насколько образ Мэрилин Монро остается популярным во всем мире.

Это уникальное событие вызвало большой интерес у зрителей и в социальных сетях, а также привлекло внимание рекордным количеством участников.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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