Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом

В США прошло необычное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения легендарной актрисы Мэрилин Монро. В церемонии приняли участие 1034 человека, которые одновременно предстали в образе знаменитой кинодивы.

В мероприятии участвовали как женщины, так и мужчины, воссоздав стиль, прическу, наряды и уникальный сценический образ Мэрилин Монро. Белые платья, классический макияж и знаменитый голливудский стиль придали событию особую атмосферу.

Организаторы подчеркнули, что этот проект стал не только данью памяти, но и выражением уважения к истории мирового кинематографа. Участники отметили, что с помощью такого массового перформанса они хотели показать, насколько образ Мэрилин Монро остается популярным во всем мире.

Это уникальное событие вызвало большой интерес у зрителей и в социальных сетях, а также привлекло внимание рекордным количеством участников.