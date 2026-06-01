Важные нововведения, вступившие в силу с сегодняшнего дня

С 1 июня 2026 года в законодательстве Узбекистана вступает в силу ряд нововведений и изменений. Они охватывают сферы энергетики, налогообложения, строительства, предпринимательства, таможни, фармацевтики и другие. Ниже представлены основные новшества, начинающие действовать с этой даты.

Вступают в силу новые тарифы на электроэнергию и природный газ

В Узбекистане вводятся обновленные тарифы на электроэнергию и природный газ. Согласно решению правительства, для населения сохраняется действующая система дифференцированных тарифов.

Для обычных бытовых потребителей электроэнергия до 200 кВт⋅ч в месяц рассчитывается по 650 сумов, природный газ до 500 кубометров в отопительный сезон и до 100 кубометров в другие сезоны — по 1 100 сумов. Повышенные тарифы за потребление сверх установленных объемов остаются в силе.

Повышается порог перехода на НДС и налог на прибыль

Согласно указу Президента, с 1 июня предельный размер для перехода на общеустановленный порядок налогообложения установлен в размере 12 000 базовых расчетных величин.

Действующий лимит в 1 млрд сумов был введен в 2019 году. Отмечается, что из-за роста цен в последние годы некоторые предприниматели при приближении к этому порогу прибегали к сокрытию оборотов, невыдаче чеков или дроблению бизнеса.

Разрешены наличные платежи в кафе и гостиницах

Восстанавливается право субъектов предпринимательства, оказывающих гостиничные и ресторанные услуги, принимать наличные деньги при продаже алкогольной и табачной продукции. Согласно указу, при покупке алкоголя коды цифровой маркировки признаются реализованными для конечного потребления.

Цена на уголь будет формироваться на рыночных принципах

В Узбекистане планируется отмена практики государственного регулирования цен на уголь. Для этого предложено исключить уголь из перечня социально значимых стратегических товаров. В результате цена будет формироваться на основе спроса и предложения, а уголь будет продаваться потребителям через биржевые торги.

Некоторым налоговикам установлена 100-процентная надбавка

Сотрудникам налоговой службы, имеющим международные сертификаты и квалификационный уровень, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 100% от должностного оклада. Дополнительные выплаты финансируются из средств специального фонда Налогового комитета.

В кафе и ресторанах можно будет оформлять краткосрочный официальный наем

Теперь кафе и рестораны смогут официально нанимать сотрудников в упрощенном порядке, даже на срок от одного до 7 дней. Эта инициатива направлена на создание более благоприятной экономической и административной среды для субъектов малого бизнеса.

Вводятся ограничения на строительство вдоль реки Угам

В прибрежных зонах и водоохранных зонах реки Угам запрещается любое строительство, земляные работы и возведение искусственных сооружений, которые могут негативно повлиять на экологический баланс. Также не допускается строительство гидротехнических и гидроэнергетических объектов в бассейне реки и ее притоках.

Усиливается ответственность в сфере строительства

С 1 июня при выявлении грубых нарушений на объектах под техническим или авторским надзором строгие меры будут приняты не только к подрядной организации, но и к контролерам. Кроме того, строительство некоторых объектов стоимостью свыше 3 млрд сумов будет отслеживаться через онлайн-камеры.

Молодежь, отбывающая наказание, будет обучаться цифровым профессиям

В учреждениях по исполнению наказания Ташкентской, Навоийской и Кашкадарьинской областей внедряется система обучения молодых заключенных современным цифровым профессиям. Участникам 8–12-месячных курсов будут выдаваться электронные сертификаты.

Сотрудники с высоким коррупционным риском пройдут диагностику

Сотрудники некоторых инспекций, выполняющие задачи с высоким коррупционным риском, а также кандидаты на эти должности будут проходить специальную диагностику.

Если по результатам уровень устойчивости к коррупции будет признан низким, сотрудник будет переведен на другую должность.

Вводятся новые льготы для фармацевтической отрасли

Производителям лекарственных средств будет частично компенсироваться часть расходов, связанных с получением международных сертификатов GMP и процессами переквалификации ВОЗ.

Также финансовая поддержка будет выделяться производителям лекарств и медицинского оборудования, которые еще не производятся в стране.

Коды маркировки будут признаваться и в странах-партнерах

Запускается система взаимного признания кодов цифровой маркировки воды и прохладительных напитков между Узбекистаном и странами-партнерами. Это послужит контролю движения товаров и предотвращению незаконного оборота.

Создается возможность отсрочки таможенных платежей

Субъектам предпринимательства предоставляется возможность отсрочки или рассрочки таможенных платежей до 120 дней.

При этом таможенный аудит будет проводиться по принципу «консультант-аудитор», что даст предпринимателям возможность самостоятельно устранять выявленные недостатки.