Алишер Кадиров открыто заявил, чем он недоволен в игре футболистов, вернувшихся с Мундиаля

Алишер Кадиров оценил участие национальной сборной Узбекистана в чемпионате мира и выразил благодарность футболистам.

По словам депутата, команда выходила на поле в сложных матчах против сильных соперников и действовала под огромным давлением. Несмотря на это, была отчетливо видна борьба и воля футболистов.

Он пояснил, что, подобно развитию страны, цели в футболе также должны постоянно расти. Кадиров отметил, что 10 лет назад ВВП Узбекистана составлял 50 миллиардов долларов, за шесть лет достиг 150 миллиардов, и сейчас намечается цель в 250 миллиардов долларов.

Исходя из этого, он заявил, что изменились и требования к национальной сборной. Если раньше основной целью был выход на чемпионат мира, то теперь требуется показывать результат на самом турнире.

"Мы были недовольны тем, что ребята оставались только на уровне Азии. Мы хотели, чтобы они вышли на чемпионат мира. Теперь мы не остановимся на этом и будем ждать успехов. На следующем чемпионате мира они будут с большим энтузиазмом бороться за победу", — сказал Алишер Кадиров.