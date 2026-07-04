Мирзиёев и Кобахидзе поднялись на гору Мтацминда на фуникулере (видео)
В Тбилиси состоялся официальный прием в честь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В рамках мероприятия лидер нашей страны и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совместно посетили одно из самых известных мест столицы.
Лидеры поднялись на гору Мтацминда на фуникулере
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе поднялись на гору Мтацминда на фуникулере.
С этой высоты открывается широкая и неповторимая панорама города Тбилиси. Поездка прошла в духе теплой беседы между лидерами двух стран.
Памятное фото на фоне панорамы Тбилиси
Поднявшиеся на гору Мтацминда Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе вместе сфотографировались на фоне городской панорамы.
Эти кадры стали еще одним символическим выражением дружественных отношений между Узбекистаном и Грузией.
Официальный прием в честь Президента Узбекистана
Официальный прием, организованный в Тбилиси, стал одним из мероприятий в рамках визита Шавката Мирзиёева в Грузию.
На нем вновь проявилась атмосфера взаимного уважения, дружбы и тесного сотрудничества между двумя странами.
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