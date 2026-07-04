Мирзиёев и Кобахидзе поднялись на гору Мтацминда на фуникулере (видео)

·24·Узбекистан
Мирзиёев и Кобахидзе поднялись на гору Мтацминда на фуникулере (видео)

В Тбилиси состоялся официальный прием в честь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В рамках мероприятия лидер нашей страны и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совместно посетили одно из самых известных мест столицы.

Лидеры поднялись на гору Мтацминда на фуникулере

Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе поднялись на гору Мтацминда на фуникулере.

С этой высоты открывается широкая и неповторимая панорама города Тбилиси. Поездка прошла в духе теплой беседы между лидерами двух стран.

Памятное фото на фоне панорамы Тбилиси

Поднявшиеся на гору Мтацминда Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе вместе сфотографировались на фоне городской панорамы.

Эти кадры стали еще одним символическим выражением дружественных отношений между Узбекистаном и Грузией.

Официальный прием в честь Президента Узбекистана

Официальный прием, организованный в Тбилиси, стал одним из мероприятий в рамках визита Шавката Мирзиёева в Грузию.

На нем вновь проявилась атмосфера взаимного уважения, дружбы и тесного сотрудничества между двумя странами.

Шевкат МирзиёвИракли КобахидзеТбилиси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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