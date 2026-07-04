Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)

·3·Узбекистан
Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)

В отношениях Узбекистана и Грузии начался новый исторический этап. Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам переговоров подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Отношения подняты на новый уровень

Данная декларация станет основой для дальнейшего углубления политических, экономических и гуманитарных связей между Узбекистаном и Грузией.

Подписание документа показало, что обе страны готовы к расширению долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

Обмен рядом важных соглашений

В присутствии глав делегаций двух стран был произведен обмен рядом документов, охватывающих сотрудничество в приоритетных сферах.

Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)

В том числе:

  • соглашение о сотрудничестве в таможенных делах и взаимной административной помощи;

  • соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровизации;

  • соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального и высшего образования, науки и инноваций;

  • программа сотрудничества между правительствами Узбекистана и Грузии на 2026–2027 годы;

  • программа сотрудничества между министерствами культуры двух стран на 2027–2030 годы;

  • меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Министерством финансов Грузии.

Особое внимание цифровизации и экономике

В рамках визита был также принят меморандум о сотрудничестве по внедрению информационной системы «E-Permit», направленной на цифровизацию обмена разрешениями в автомобильных перевозках.

Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)

Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в следующих сферах:

  • сельское хозяйство;

  • охрана окружающей среды;

  • здравоохранение;

  • радиационная защита и ядерная безопасность;

  • трудовая миграция;

  • туризм.

Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)

Документ по радиационной и ядерной безопасности предусматривает сотрудничество между сторонами и обмен необходимой информацией.

Исполнительные органы также будут сотрудничать

В ходе государственного визита был также подписан меморандум о сотрудничестве между Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана и Национальным бюро исполнения при Министерстве юстиции Грузии.

Узбекистан и Грузия стали стратегическими партнерами (видео)

Таким образом, по итогам визита наряду с декларацией о стратегическом партнерстве был принят солидный пакет документов, охватывающих экономику, цифровизацию, образование, культуру, экологию, медицину, миграцию и туризм.

Как вы считаете, какое из этих соглашений принесет наибольший результат для двух стран?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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