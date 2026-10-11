Для Ташкентского метро может быть приобретено 70 новых вагонов

Ташкентский городской Кенгаш одобрил концепцию закупки 14 новых составов поездов для обновления парка вагонов метро. Согласно плану, каждый поезд будет состоять из пяти вагонов. Всего предусмотрено приобретение 70 вагонов. Пока это только концепция, компания-поставщик, стоимость и условия закупки должны быть определены позже.

В процессе подготовки документа рассматривались варианты приобретения пяти- и шестивагонных поездов. Однако с учетом длины платформ станций на Чиланзарской, Узбекистанской и Юнусабадской линиях был выбран пятивагонный состав.

При строительстве этих линий длина платформ была установлена на уровне примерно 100 метров. Это позволяет разместить поезда, состоящие из пяти стандартных вагонов длиной около 20 метров каждый. Шестивагонные же составы не поместятся на самых коротких платформах. Использование таких поездов потребовало бы дорогостоящей реконструкции станций.

Ожидается, что новые вагоны послужат расширению парка метро и поэтапной замене старых вагонов, эксплуатирующихся уже несколько десятилетий.

Согласно плану, процесс поставки, приемки и ввода поездов в эксплуатацию должен быть осуществлен в течение 10 месяцев. Общий инвестиционный период проекта охватывает 2026–2027 годы.

При необходимости в период поставки новых поездов также планируется создание депо и объектов технического обслуживания для их содержания.