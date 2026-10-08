Найденные в метро 10 тысяч долларов возвращены владельцу
Гражданин Казахстана приехал в Сергелийский район Ташкента с целью покупки автомобиля. Однако, не сумев приобрести машину, он потерял привезенные с собой 10 тысяч долларов США.
Позже деньги на территории метрополитена обнаружил сотрудник Управления по обеспечению безопасности в метрополитене, несший службу.
После этого были приняты необходимые меры, установлен законный владелец средств. 10 тысяч долларов США в установленном порядке были полностью возвращены владельцу.
Гражданин Казахстана подтвердил возврат своих денег и выразил особую благодарность сотрудникам органов внутренних дел.
«Все мои деньги вернули. Всем спасибо. Выражаю особую благодарность сотрудникам органов внутренних дел. Они действовали очень оперативно», — сказал он.
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