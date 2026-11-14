В Ташкенте зафиксировано 7 случаев беременности среди 15–16-летних девушек

В январе–сентябре 2026 года в Ташкенте было выявлено 7 случаев беременности среди девушек в возрасте 15–16 лет. За аналогичный период прошлого года в этой возрастной категории также было зарегистрировано 7 случаев.

Об этом говорится в решении Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов от 13 ноября. В документе проанализирована работа по охране здоровья населения, профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни в столице.

Согласно отчету, за первые девять месяцев 2026 года число женщин, родивших ребенка повторно в течение двух лет, составило 2054 человека. Это на 133 больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 1921 человек.

Количество женщин, родивших четвертого и пятого ребенка, составило 3149 человек. Это на 22 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Также среди женщин старше 35 лет было зафиксировано 2898 родов. В январе–сентябре 2025 года этот показатель составлял 2758.

В отчете указано, что за первые девять месяцев 2026 года в столице родилось 41 993 живых ребенка. Это на 5710 меньше, чем 47 703 ребенка за аналогичный период прошлого года. Однако в открытых данных Национального статистического комитета по городу Ташкенту зафиксировано 41 127 рождений.

В то же время за отчетный период было зафиксировано 5 случаев материнской смертности. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 6 случаев. Коэффициент материнской смертности остался на уровне 11,9 на 100 тысяч живорождений.

В решении Кенгаша также поставлена задача по организации профилактической работы с образовательными учреждениями, махаллями и семьями для предотвращения случаев беременности среди девушек 15–16 лет.