В Ташкенте опубликован новый отчет по ВИЧ-инфекции: в каких районах больше всего случаев?

В городе Ташкенте за новый период текущего года было зарегистрировано 307 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Эти данные были озвучены 13 ноября на заседании Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов на основе отчета Главного управления здравоохранения.

Основные показатели и тенденция к снижению

Согласно официальному отчету, за девять месяцев 2026 года количество выявленных новых случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (324 случая) сократилось на 17. В настоящее время в столице на официальном учете состоят в общей сложности 10 382 гражданина, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них:

5 916 человек — мужчины;

4 465 человек — женщины (10 245 взрослых, 137 детей в возрасте до 18 лет).

Специалисты отмечают, что в отчете речь идет именно о новых случаях ВИЧ-инфекции, а не о СПИДе, который является последней стадией заболевания.

Пути передачи и показатели Количество случаев Процентный показатель Половой путь 233 75,9 % Медицинский парентеральный путь 13 4,2 % Через наркотические средства 6 2 % Немедицинский парентеральный путь 4 1,3 %

В каких районах высокий риск?

Согласно информации, наибольшее количество новых случаев приходится на ряд районов столицы. В частности, чаще всего случаи заражения ВИЧ-инфекцией выявлялись в Бектемирском, Мирабадском, Учтепинском, Янгихаётском, Сергелийском, Яшнабадском и Юнусабадском районах.

Медицинские работники призывают граждан не быть равнодушными к своему здоровью, придерживаться безопасного образа жизни и регулярно проходить медицинское обследование.

Как вы считаете, какие еще меры необходимо предпринять для профилактики ВИЧ-инфекции и повышения осведомленности среди населения? Оставляйте свое мнение в комментариях!