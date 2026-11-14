В Ташкенте опубликован новый отчет по ВИЧ-инфекции: в каких районах больше всего случаев?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В городе Ташкенте за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 307 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
- Этот показатель сократился на 17 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в столице на официальном учете сейчас числятся 10 382 гражданина с ВИЧ-инфекцией.
- Основным путем передачи заболевания является половой путь.
В городе Ташкенте за новый период текущего года было зарегистрировано 307 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Эти данные были озвучены 13 ноября на заседании Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов на основе отчета Главного управления здравоохранения.
Основные показатели и тенденция к снижению
Согласно официальному отчету, за девять месяцев 2026 года количество выявленных новых случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (324 случая) сократилось на 17. В настоящее время в столице на официальном учете состоят в общей сложности 10 382 гражданина, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них:
5 916 человек — мужчины;
4 465 человек — женщины (10 245 взрослых, 137 детей в возрасте до 18 лет).
Специалисты отмечают, что в отчете речь идет именно о новых случаях ВИЧ-инфекции, а не о СПИДе, который является последней стадией заболевания.
Пути передачи и показатели
Количество случаев
Процентный показатель
Половой путь
233
75,9 %
Медицинский парентеральный путь
13
4,2 %
Через наркотические средства
6
2 %
Немедицинский парентеральный путь
4
1,3 %
В каких районах высокий риск?
Согласно информации, наибольшее количество новых случаев приходится на ряд районов столицы. В частности, чаще всего случаи заражения ВИЧ-инфекцией выявлялись в Бектемирском, Мирабадском, Учтепинском, Янгихаётском, Сергелийском, Яшнабадском и Юнусабадском районах.
Медицинские работники призывают граждан не быть равнодушными к своему здоровью, придерживаться безопасного образа жизни и регулярно проходить медицинское обследование.
Как вы считаете, какие еще меры необходимо предпринять для профилактики ВИЧ-инфекции и повышения осведомленности среди населения? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…