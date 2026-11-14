В Ташкенте опубликован новый отчет по ВИЧ-инфекции: в каких районах больше всего случаев?

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В Ташкенте опубликован новый отчет по ВИЧ-инфекции: в каких районах больше всего случаев?
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  • В городе Ташкенте за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 307 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
  • Этот показатель сократился на 17 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в столице на официальном учете сейчас числятся 10 382 гражданина с ВИЧ-инфекцией.
  • Основным путем передачи заболевания является половой путь.

В городе Ташкенте за новый период текущего года было зарегистрировано 307 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Эти данные были озвучены 13 ноября на заседании Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов на основе отчета Главного управления здравоохранения.

Основные показатели и тенденция к снижению

Согласно официальному отчету, за девять месяцев 2026 года количество выявленных новых случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (324 случая) сократилось на 17. В настоящее время в столице на официальном учете состоят в общей сложности 10 382 гражданина, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них:

  • 5 916 человек — мужчины;

  • 4 465 человек — женщины (10 245 взрослых, 137 детей в возрасте до 18 лет).

Специалисты отмечают, что в отчете речь идет именно о новых случаях ВИЧ-инфекции, а не о СПИДе, который является последней стадией заболевания.

Пути передачи и показатели

Количество случаев

Процентный показатель

Половой путь

233

75,9 %

Медицинский парентеральный путь

13

4,2 %

Через наркотические средства

6

2 %

Немедицинский парентеральный путь

4

1,3 %

В каких районах высокий риск?

Согласно информации, наибольшее количество новых случаев приходится на ряд районов столицы. В частности, чаще всего случаи заражения ВИЧ-инфекцией выявлялись в Бектемирском, Мирабадском, Учтепинском, Янгихаётском, Сергелийском, Яшнабадском и Юнусабадском районах.

Медицинские работники призывают граждан не быть равнодушными к своему здоровью, придерживаться безопасного образа жизни и регулярно проходить медицинское обследование.

Как вы считаете, какие еще меры необходимо предпринять для профилактики ВИЧ-инфекции и повышения осведомленности среди населения? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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