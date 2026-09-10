Для студентов в Ташкенте запущен новый автобусный маршрут

·34·Узбекистан
Для студентов в Ташкенте запущен новый автобусный маршрут

В Ташкенте организовано временное автобусное сообщение для студентов Узбекского государственного университета мировых языков.

С 7 сентября по маршруту станция метро «Мирзо Улугбек» — Узбекский государственный университет мировых языков начали курсировать 4 большевместительных автобуса.

Новые автобусы ходят в часы утренних заторов — с 07:00 до 08:00. Они доставляют студентов к двум учебным корпусам университета.

Сообщается, что данный маршрут создан в целях снижения транспортной нагрузки, возникающей из-за того, что основная часть студентов университета пересаживается на автобусы со станции метро «Чиланзар».

Таким образом, для студентов, спешащих утром на учебу, создаются дополнительные удобства при пользовании общественным транспортом.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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