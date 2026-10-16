Президент объявил о новом этапе в энергетике — готовы проекты для инвесторов

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с местными и международными инвесторами топливно-энергетической сферы. Глава государства подчеркнул, что в отрасли накоплен многолетний опыт, и объявил, что теперь сотрудничество переходит на качественно новый этап: каждая инвестиция наряду с созданием новых мощностей должна повышать надежность сети и резко сокращать потери.

Теперь в стране будет централизованно и заранее планироваться, какая мощность и в каком регионе необходима, а инвесторам через открытый конкурс будут предоставляться готовые проекты с четко определенными земельными участками, точкой подключения к сети и гарантией выкупа.

Новая стратегия в энергетике: «Не отдельные станции, а связанная система»

На предыдущем этапе для скорейшего ввода «зеленых» мощностей часто использовались участки, предложенные инвесторами. Хотя это привлекло множество инвестиций, в определенных регионах произошло скопление мощностей, что увеличило затраты на передачу электроэнергии в другие места:

Позиция Президента: «Нам нужны не разрозненные электростанции, а единая взаимосвязанная энергосистема», — твердо подчеркнул глава государства;

Равные и прозрачные условия: По каждому проекту, выставляемому на конкурс, земля, сроки подключения, порядок оплаты и тарифы будут объявляться заранее и в открытом доступе;

Новый конкурс на 2 200 МВт: В ближайшие дни на открытый конкурс будут вынесены проекты 6 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2 200 мегаватт.

Стратегические цели до 2030 и 2050 годов

Траектория развития сферы в краткосрочной и долгосрочной перспективе отражается в следующих показателях:

Рубежи 2030 года: Будет создано 22 тысячи мегаватт новых мощностей, годовой объем производства превысит 129 миллиардов кВт/ч , а доля «зеленой» энергии будет доведена до 54 процентов ;

Национальный генеральный план до 2050 года: Впервые разрабатывается Национальный генеральный план сферы до 2050 года. К 1 марта будет открыта карта возможностей подключения, а к 1 июля — полный генеральный план;

Сети и аккумуляторы (4,5 ГВт): До 2030 года будут построены 5 тысяч км сетей, 16 крупных подстанций, а мощности хранения энергии будут доведены до 4,5 гигаватт.

Дата-центры, искусственный интеллект и «зеленый» экспорт

Приняты важные решения по новым направлениям с быстро растущим энергопотреблением и внешним рынкам:

Инфраструктура искусственного интеллекта: Для дата-центров и IT-инфраструктуры будут заранее выделяться «зеленая» энергия, сети и земельные участки. В них будут безупречно спланированы системы бесперебойного питания и охлаждения;

Экспорт в Европу и Южную Азию: Проект поставок «зеленой» электроэнергии в Европу через дно Каспийского моря совместно с Азербайджаном и Казахстаном перешел в практическую фазу; также активизируется афганское и южноазиатское направление;

10-летние налоговые льготы: В Налоговом кодексе будет закреплено полное распространение 10-летней льготы по налогу на землю и имущество на накопители энергии (аккумуляторы), а также на их подстанции и инфраструктуру.

Кроме того, опыт передачи распределительных сетей частному сектору в Самарканде будет внедрен в Джизакской и Ташкентской областях, что позволит резко сократить потери.