Шавкат Мирзиёев объявил о грандиозных планах по коренному преображению Ташкента

Столица Узбекистана вступает в период масштабной модернизации и экономического развития за всю свою историю. Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось критическое и стратегическое видеоселекторное совещание, посвященное социально-экономическому подъему города Ташкента, резкому увеличению инвестиций и занятости, а также созданию принципиально новой инфраструктуры в махаллях. Глава государства подчеркнул необходимость полной реализации внутреннего потенциала каждого района и махалли в сложных глобальных условиях, поставив задачу привлечь в следующем году в столицу ровно 10 миллиардов долларов прямых инвестиций и создать до 200 тысяч высокодоходных рабочих мест. Кроме того, лимит кредитования без залога для предпринимателей был увеличен вдвое и установлен на уровне 200 миллионов сумов. Каковы же направления специализации столичных районов, что включает в себя программа на 10 триллионов сумов по образцу махалли «Кичкириқ» и какая единая система управления будет внедрена для студентов?

Четкая специализация столичных районов и цель в 10 миллиардов долларов

На совещании было определено, что 12 районов Ташкента на основе их потенциала будут разделены на новые экономические кластеры:

Логистические хабы: Сергелийский, Янгихаётский и Бектемирский районы будут превращены в центры крупных международных и региональных логистических комплексов столицы;

Финансовые центры: В центральных районах города будет еще больше расширена деятельность современных бизнес- и финансовых сити;

Сервис и социальные инвестиции: В Алмазарском, Чиланзарском и Учтепинском районах будут запущены крупные проекты в сферах образования, медицины, крупной торговли и сервиса;

9 миллиардов в текущем году, 10 миллиардов — в следующем: Утвержден жесткий план по привлечению инвестиций в размере 9 миллиардов долларов до конца текущего года, а в следующем году — инвестиций на 10 миллиардов долларов и созданию 150-200 тысяч постоянных рабочих мест с высокой зарплатой;

Конец волоките: Будет внедрена новая вертикальная система, в рамках которой руководители республиканского и городского уровней будут еженедельно выезжать в районы и решать проблемы инвесторов на месте.

Образец «Кичкириқ»: программа на 10 триллионов сумов и обновление 100 улиц

Положительный опыт Алмазарского района решено широко тиражировать по всей столице:

Чудо в махалле «Кичкириқ»: На ранее заброшенной территории построены новый детский сад на 450 мест, спортивные площадки, амфитеатр, фонтаны, экопарк протяженностью 2,5 км и пешеходная дорожка длиной 12,5 км, созданы достойные условия для 5,5 тысячи жителей;

100 улиц на 1 триллион сумов: Выделен 1 триллион сумов на комплексную реконструкцию 100 основных улиц города Ташкента и повышение их привлекательности для бизнеса;

400 махаллей за 4 года: Запускается масштабная программа стоимостью 10 триллионов сумов, рассчитанная на 4 года, по полной благоустройству 400 махаллей столицы по стандарту «Кичкириқ»;

Реновация Старого города: Совместно с зарубежными специалистами до 1 ноября будет разработан единый генеральный план комплексного развития территории Старого города — исторической части столицы;

20-километровая прогулочная зона вдоль Бозсу: Зеленые пояса вдоль столичных каналов будут увеличиваться, а вдоль канала Бозсу появится непрерывная зеленая пешеходная дорожка протяженностью 20 километров.

Новые возможности для бизнеса: кредит без залога в 200 миллионов сумов и 765 тыс. кв. м свободных площадей

Приняты революционные решения по развитию предпринимательства в столице и вовлечению в оборот пустующего государственного имущества:

Кредит без залога увеличен вдвое: Лимит кредитования без залога для предпринимателей, желающих начать свой бизнес в столице, увеличен со 100 миллионов сумов до 200 миллионов сумов ;

Государственные здания в распоряжение бизнеса: Свободные части 497 административных зданий общей площадью 765 тысяч квадратных метров в столице будут переданы предпринимателям под торговлю, сервис, частную медицину и образование;

Волна приватизации: Только в Алмазарском районе на аукционные торги выставляются 52 государственных объекта стоимостью 100 миллиардов сумов;

100 тысяч рабочих мест в промышленной зоне: В промышленной зоне площадью 305 гектаров в махаллях Мискин и Иброхим ота количество рабочих мест будет увеличено с 35 тысяч до 100 тысяч, а объем экспорта будет доведен до 600 миллионов долларов.

Образование, студенты и транспорт: качественные изменения в жизни города

На совещании были определены важные точки молодежной политики, подготовки кадров и городской инфраструктуры:

Единая система для 75 тысяч студентов: Для безопасности и быта почти 18 тысяч студентов, проживающих в 41 общежитии 7 вузов, будет создана отдельная единая Дирекция, а онлайн-«Центр ситуаций» по посещаемости будет внедрен по всей республике;

Международный рынок труда: Будут подготовлены специалисты для медицинской и промышленной отраслей Германии, Чехии и Словакии, планируется привлечь 20 рекрутинговых компаний из развитых стран;

Инновационный кластер в Молодежном городке: На площади 42 гектара будут сформированы новый IT-парк, высокотехнологичное производство и экосистема инновационного образования;

Транспорт и пробки: Поручено устранять пробки на улицах Ташкента, по которым ежедневно курсируют 1,5 миллиона автомобилей, уже не путем расширения дорог, а посредством внедрения системы «Умный транспорт» (интеллектуального управления) до конца года.

Эти масштабные задачи, определенные главой нашего государства, послужат превращению Ташкента в самый современный, комфортный для проживания и высокотехнологичный мегаполис не только страны, но и всей Центральной Азии.

А как вы считаете, способны ли беспроцентные кредиты в размере 200 миллионов сумов в махаллях и запуск новых промышленных зон полностью искоренить безработицу в столице? Как изменят облик города 20-километровая прогулочная зона у Бозсу и умная система против пробок? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим анализом масштабных перемен в будущем Ташкента со своими близкими!