Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»

·59·Узбекистан
Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»

Живописная природа, чистый воздух и неповторимые предгорья Андижанской области превращаются в новый центр современного экотуризма. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в область лично ознакомился с деятельностью уникального экотуристического и рекреационного комплекса, возведенного на огромной территории в 192 гектара в махалле «Янги хаёт» Асакинского района. Данный проект общей стоимостью 51,8 миллиарда сумов, реализованный по непосредственному поручению главы государства по инициативе Агентства по развитию агропромышленности, в короткие сроки успел стать излюбленным местом отдыха не только местных жителей, но и иностранных туристов. С этого эко-городка, построенного на склоне высокого холма, открывается прекрасная панорама всего Асакинского района.

Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»

На территории комплекса возведены 4 капсульных дома отдыха в футуристическом стиле, 5 национальных юрт, воплотивших в себе древние традиции, семейный ресторан, аттракционы и зеленый парк на площади 30 гектаров. Также здесь созданы огромный мембранный водоем емкостью 14 тысяч кубических метров и полностью внедрена система капельного орошения, а выращенную в этом «Виноградном саду» продукцию планируется напрямую экспортировать за рубеж. Ожидается, что с выходом проекта на полную проектную мощность он будет предоставлять услуги на 80 миллиардов сумов в год и обеспечивать поступления в бюджет в размере 3 миллиардов сумов. В ходе визита Президент побеседовал с активистами и ветеранами области, а вечер украсило яркое шоу дронов над холмами.

Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»

Итак, как такие инновационные комплексы в предгорьях изменят туризм Андижана, сколько рабочих мест местным жителям создали капсульные дома и виноградники, и почему этот проект оценивается как образец регионального развития?

«Панорама на 192 гектара, 475 рабочих мест и мощность в 80 миллиардов»: 5 ключевых аспектов проекта в Асаке

Основные показатели экотуристической зоны «Янги хаёт», с которой ознакомился Шавкат Мирзиёев:

  • Предгорный комплекс на 192 гектара: На высоких холмах Асаки открылась современная экотуристическая зона с видом на панораму всего района;

  • Капсульные дома и национальные юрты: В комплексе установлены 4 футуристические гостиницы-капсулы и 5 национальных юрт, объединивших в себе современность и национальный колорит;

  • 475 новых рабочих мест: За счет проекта стоимостью 51,8 миллиарда сумов для местных жителей создано 275 постоянных и 200 сезонных рабочих мест;

  • Запас воды в 14 тысяч кубометров и капельное орошение: В целях предотвращения дефицита воды построен мембранный водоем, а 30-гектарный зеленый парк и виноградники полностью переведены на капельное орошение;

  • Экономический оборот в 80 миллиардов сумов в год: После полного задействования комплекса ежегодно будут оказываться услуги на 80 млрд сумов, в бюджет поступит 3 млрд сумов налогов, а также будет выращиваться экспортоориентированный виноград.

Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»

Региональный туризм и инфраструктура: Сравнение традиционных мест отдыха и экокомплекса в Асаке

Анализ туристических, экономических и технологических преимуществ нового проекта:

Критерии и направления

Привычные сезонные зоны и базы отдыха

Экотуристический комплекс «Янги хаёт» в Асаке

Земельный участок и концепция

Стандартные зоны на небольших, ограниченных территориях

Обширные предгорья на 192 гектара, панорамная экоконцепция

Инфраструктура размещения

Обычные здания и стандартные комнаты

4 современных капсульных дома и 5 национальных юрт

Водо- и природопользование

Открытый полив, напрасная трата воды

Мембранный водоем на 14 000 кубометров, 100% капельное орошение

Гармония с сельским хозяйством

Ограничивается только сферой услуг

Комплекс «Виноградный сад» и экспорт отборного винограда

Обеспечение занятости населения

Небольшое количество сезонных сотрудников

Всего 475 новых рабочих мест (275 постоянных + 200 сезонных)

Объем оказания услуг

Ограниченный доход

Услуги на 80 млрд сумов в год и 3 млрд сумов поступлений в бюджет

Развлекательная программа и технологии

Стандартные музыкальные выступления

Семейный ресторан, аттракционы и ночное шоу дронов

Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»

Экотуризм и экономическая экспертиза: Почему экопроекты в предгорьях дают мощный толчок экономике долины?

Выводы экспертов в сфере туризма, урбанистов и экономистов:

  • Превращение «неиспользуемых предгорий» в источник дохода: Предгорья Асаки раньше считались пастбищами или пустошами; создание на таких площадях виноградников и зеленых насаждений с использованием мембранного водоема на 14 тысяч кубометров останавливает эрозию почвы и превращает огромную территорию в актив, приносящий миллиардные доходы;

  • Капсульные гостиницы и тренд на «глэмпинг»: Путешественники сегодняшнего дня предпочитают тяжелым бетонным отелям уютные капсулы и национальные юрты на лоне природы; такой формат привлекает в Андижан не только жителей долины, но и зарубежных туристов;

  • Комбинация агротуризма и экспорта: Это место — не просто зона отдыха, а крупный сельскохозяйственный кластер; возможность для туристов отведать виноград прямо в саду, отдохнуть, а также отправка излишков качественной продукции напрямую на экспорт многократно повышают рентабельность проекта;

  • Новые рабочие места и социальная среда: Обеспечение работой 475 человек в отдаленной предгорной местности служит стабильному доходу семей; а беседа Президента с ветеранами и шоу дронов придали региону новый культурный дух.

Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»

Визит Шавката Мирзиёева в экотуристический комплекс в Асаке наглядно доказал, что эффективная и инновационная сфера туризма на лоне природы в Узбекистане в ближайшие годы станет важным локомотивом национальной экономики.

А как вы считаете, должны ли современные экотуристические зоны, состоящие из капсульных домов и национальных юрт, подобные тем, что возведены в предгорьях Асаки, получить распространение и в других горных и предгорных регионах Узбекистана? Лично вы выбрали бы для отдыха традиционный отель или такие футуристические капсулы на лоне природы? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьей об этом новом туристическом центре нашей страны со всеми любителями путешествий!

Президент посетил новый центр экотуризма на 192 гектара в Асаке — чудо «Виноградного сада»
АндижанАсакаЭкотуристический комплекс Янги хаётШавкат Мирзиёев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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