Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом завода по производству оборудования для малых ГЭС

Крупный промышленный проект, который внесет исторический перелом на карту «зеленой» энергетики Центральной Азии и имеет стратегическое значение для всего региона, воплощается в жизнь. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Андижанскую область лично ознакомился с проектом совместного предприятия «Andijon Jinlun yangi energiya», специализирующегося на производстве специализированного оборудования, необходимого для малых и микрогидроэлектростанций (ГЭС), в Андижанском районе. Возводящийся в рамках реализации исторического постановления главы государства от 28 марта 2025 года, направленного на развитие сети микрогидроэлектростанций, данный комплекс имеет общую стоимость 20 миллионов долларов США и финансируется полностью за счет прямых иностранных инвестиций.

Несмотря на то, что в странах Центральной Азии с их горными и безграничными водными ресурсами наблюдается крайне высокая потребность в турбинах и агрегатах для микро- и малых ГЭС, до сих пор в регионе практически не было специализированной базы, производящей такое оборудование в промышленных масштабах. Завод в Андижане, запуск которого на полную мощность запланирован на 2027 год, будет ежегодно производить 100 комплексов малых ГЭС общей стоимостью 70 миллиардов сумов, оборудование для микрогидроэнергетики и высокоточные электрические приборы. Предприятие не только покроет внутренние потребности, но и нацелено на экспорт готовой продукции на сумму 3 миллиона долларов в год в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Итак, сколько новых микро-ГЭС приведут в движение водные ресурсы Большого Ферганского канала, во сколько раз местные генераторы будут дешевле зарубежных аналогов, и сможет ли Узбекистан превратиться в гидроэнергетический хаб для соседних горных стран?

«20 млн долларов, 100 ГЭС в год и региональный экспорт»: 5 основных пунктов проекта

Самые важные факты и цифры о новом гидроэнергетическом заводе в Андижане:

Прямые иностранные инвестиции в размере 20 миллионов долларов: Проект возводится с привлечением 100 процентов зарубежных инвестиций;

100 комплексов ГЭС в год: После выхода завода на полную мощность в 2027 году будет производиться 100 малых ГЭС и микроэнергетических генераторов на 70 миллиардов сумов ежегодно;

Устранение дефицита в регионе: Дефицит гидрооборудования промышленного масштаба в Центральной Азии впервые будет полностью покрыт именно в Андижане;

Экспорт на 3 миллиона долларов: Произведенное оборудование для ГЭС будет поставляться в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан;

Новая сеть на Большом Ферганском канале: Предприятие не ограничится производством оборудования, оно также берет на себя обязательство построить ряд новых микро-ГЭС на стабильном водном потоке в самом Андижане.

Предприятие «Andijon Jinlun yangi energiya»: Анализ проектных параметров и возможностей

Основные технико-экономические показатели нового промышленного гиганта:

Критерии и параметры Официальные показатели проекта Название предприятия «Andijon Jinlun yangi energiya» Тип инвестиций и общая стоимость 20 миллионов долларов США (100% прямые иностранные инвестиции) Срок полного ввода в эксплуатацию 2027 год Годовая производственная мощность 100 комплексов малых ГЭС (стоимостью 70 миллиардов сумов) Производимая продукция Турбины для микро- и малых ГЭС, станки, электрическое и генераторное оборудование Создаваемые новые рабочие места 200 постоянных инженерных и технических рабочих мест Годовой экспортный потенциал 3 миллиона долларов США Основные экспортные рынки Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан Местная база и водный потенциал Сеть на основе стабильного потока Большого Ферганского канала Стратегическое преимущество Экологически чистая энергия, быстрые сроки возведения и низкая себестоимость

Экспертиза «зеленой» энергетики и экономической безопасности: Почему этот завод имеет революционное значение?

Выводы инженеров-гидроэнергетиков и международных экономических аналитиков:

Прекращение зависимости от импорта: До этого оборудование для микро- и малых ГЭС завозилось в основном из Китая, России или Европы с высокими логистическими затратами; локализация в Андижане удешевит себестоимость строительства малых ГЭС как минимум на 30–40 процентов и резко сократит сроки окупаемости проектов;

Готовый энергетический ресурс Большого Ферганского канала: Такие водные артерии, как Большой Ферганский канал, протекающий через долину, имеют бесперебойный поток круглые сутки; микро-ГЭС же позволяют производить стабильный и непрерывный ток от естественного течения воды, не требуя крупных плотин или водохранилищ;

Абсолютное лидерство на региональном рынке: В таких государствах с огромными гидроресурсами, как Таджикистан и Кыргызстан, спрос на малые ГЭС при электрификации горных сел и промышленных зон чрезвычайно высок; экспорт готового оборудования в эти страны из Андижана резко повысит позиции Узбекистана в энергетической интеграции Центральной Азии;

Экологическая устойчивость и углеродная нейтральность: Микро-ГЭС не наносят ни малейшего вреда окружающей среде и речной фауне, не вызывают затопления земель и обеспечивают отдаленные села и производственные цеха автономной энергией в осенне-зимний сезон.

Возведение гидроэнергетического завода стоимостью 20 миллионов долларов в Андижане превращает Узбекистан не просто в потребителя «зеленой» энергии, а в центральноазиатский центр по экспорту ее высокотехнологичного оборудования.

Как вы думаете, смогут ли турбины для малых ГЭС, производимые в Андижане, полностью решить проблему дефицита электроэнергии в отдаленных и горных районах нашей страны? Насколько экспорт оборудования в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан укрепит региональную энергетическую дружбу? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этому важному достижению «зеленой» экономики нашей страны, со всеми своими друзьями!