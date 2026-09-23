Шавкат Мирзиёев дал старт сразу 206 новым гигантским промышленным проектам в Андижане

В Андижанской области, являющейся экономическим сердцем Ферганской долины, произошел беспрецедентный инвестиционный бум не только в масштабах страны, но и во всей Центральной Азии. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках визита в регион принял участие в торжественной церемонии, охватывающей в общей сложности 206 проектов на рекордную сумму 9 миллиардов 400 миллионов долларов США. Глава государства нажал символическую кнопку, введя в эксплуатацию 98 новых мощностей на сумму 2 миллиарда 50 миллионов долларов, а также официально дал благословение на строительство 108 крупных промышленных объектов на сумму 7 миллиардов 350 миллионов долларов.

Эти масштабные инициативы, охватывающие все 16 районов и городов региона, коренным образом преобразуют сферы энергетики, машиностроения, электробусов, солнечных панелей, грузовых вагонов, текстиля, логистики и высокотехнологичной фармацевтики. Проекты реализуются в сотрудничестве с инвесторами из ведущих стран мира, таких как Китай, США, Германия, Турция, Южная Корея, ОАЭ и Индия. После полного запуска этих 206 проектов в области будет создано более 45 тысяч новых постоянных рабочих мест, налажено производство промышленной продукции на 60,6 триллиона сумов в год и обеспечен приток экспортных поступлений на 533 миллиона долларов.

Каким образом этот беспрецедентный приток капитала в размере 9,4 миллиарда долларов превратит Андижан в машиностроительный и электробусный хаб региона, в какие районы вкладываются самые крупные инвестиции и к каким революционным изменениям в жизни жителей долины это послужит толчком?

«9,4 млрд долларов, 45 тысяч рабочих мест и электробусы»: 5 основных точек исторического старта

Самые важные факты и цифры с инвестиционного торжества в Андижане:

Пакет рекордного масштаба: Охвачено 206 стратегических инвестиционных проектов общей стоимостью 9,4 миллиарда долларов;

Одновременный старт: Президентом официально запущены 98 предприятий на сумму 2,05 млрд долларов и начато строительство 108 объектов на сумму 7,35 млрд долларов;

45 тысяч новых рабочих мест: С запуском проектов более 45 тысяч местных жителей будут обеспечены постоянной и стабильно оплачиваемой работой;

Отрасли промышленности будущего: В регионе налаживается производство электробусов, солнечных панелей, грузовых вагонов, систем накопления энергии и оборудования для малых ГЭС;

10 ведущих стран мира: Транснациональные корпорации Китая, США, Германии, Турции, Кореи, Индии, ОАЭ и России участвуют в проектах в качестве прямых инвесторов.

Новый промышленный потенциал Андижанской области: Анализ показателей 206 проектов

Масштабы запущенных и заложенных главой государства проектов:

Показатели и направления Проектные параметры и официальные цифры Общая стоимость проектов 9 миллиардов 400 миллионов долларов США Сданные в эксплуатацию мощности 98 проектов (стоимостью 2 млрд 50 млн долларов) Новые объекты, строительство которых началось 108 проектов (стоимостью 7 млрд 350 млн долларов) Территориальный охват Все 16 городов и районов области Создаваемые новые рабочие места Более 45 000 постоянных рабочих мест Ожидаемое годовое производство Продукция на 60,6 триллиона сумов Годовой экспортный потенциал 533 миллиона долларов США Участвующие зарубежные государства Китай, Турция, Южная Корея, США, Германия, ОАЭ, Россия, Индия и др. Приоритетные отрасли Машиностроение, «зеленая» энергетика, электробусы, текстиль, логистика, медицина

Экономическая и геопромышленная экспертиза: Почему эти инициативы коренным образом изменят облик Андижана?

Заключения ученых-экономистов и промышленных аналитиков:

От «аграрной и простой промышленности» к «тяжелым и высоким технологиям»: Наладка производства электробусов, грузовых вагонов, а также солнечных панелей и оборудования для малых ГЭС превратит Андижан из простых сборочных цехов в сложный машиностроительный и инженерный центр;

Интеграция энергетической безопасности и экологии: Системы хранения и распределения электроэнергии, а также технологии выработки электричества путем переработки отходов послужат обеспечению стабильной мощностью отраслей промышленности и жилых домов в осенне-зимний сезон;

Региональная монополия и гарантия экспорта: Новый объем экспорта в 533 миллиона долларов будет формироваться в основном за счет готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (электрический транспорт, бытовая техника, готовый текстиль) — это гарантирует стабильность национальной валюты и многократное увеличение доходов казны области;

Логистический и промышленный хаб для соседних республик: Расположенный на границе Кыргызстана и Таджикистана Андижан через новые грузовые вагоны, международные логистические центры и транспортные сети превращается в крупные транзитные ворота Центральной Азии.

Волна проектов на сумму 9,4 миллиарда долларов, стартовавшая под руководством Президента Шавката Мирзиёева, представляет Андижан как один из мощнейших экономических драйверов нашей страны.

Как вы думаете, насколько быстро запуск и строительство 206 промышленных предприятий в Андижане одновременно смогут устранить проблему безработицы и миграции в долине? Как, по вашему мнению, производство электробусов и грузовых вагонов усилит конкуренцию в нашей национальной автопромышленности? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этому историческому событию в экономике нашей страны, со всеми друзьями!