Шавкат Мирзиёев ознакомился с уникальным форелевым кластером в Балыкчи (видео)

·74·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев ознакомился с уникальным форелевым кластером в Балыкчи (видео)

В аграрном секторе Узбекистана началась эра инновационных технологий, обеспечивающих резкую экономию земельных и водных ресурсов, а также позволяющих получать беспрецедентно высокие урожаи с небольших площадей. Президент Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с деятельностью современного рыбоводческого комплекса предприятия «Чинобод реал бизнес», расположенного в Балыкчинском районе Андижанской области.

Данный проект общей стоимостью 30 миллиардов сумов, запущенный в рамках реализации подписанного главой государства 2 июля текущего года постановления о развитии рыбоводства, имеет стратегическое значение не только для долины, но и для всего региона. Самый нашумевший аспект комплекса заключается в том, что благодаря интенсивным технологиям всего на 2 гектарах земли выращивается объем продукции, сопоставимый с 100-гектарными водоемами традиционного типа. Предприятие производит 200 тонн диетического рыбного мяса и 2,5 миллиона мальков форели, а его годовая производственная мощность достигает 50 миллиардов сумов.

Тот факт, что проект на 100 процентов основан на зеленой энергии (солнечных панелях), имеет лабораторию для естественной очистки 2 миллионов литров воды и систему безотходного производства, признается экспертами моделью сельского хозяйства будущего. Так как же получить урожай со 100 гектаров на 2 гектарах земли, почему сточные воды ценятся на вес золота для сельского хозяйства и почему этот опыт в Балыкчи тиражируется по всему Узбекистану?

Шавкат Мирзиёев ознакомился с уникальным форелевым кластером в Балыкчи (видео)

«Чудо на 2 гектарах, хлорелловая лаборатория и 20 домохозяйств»: 5 основных точек проекта

Важнейшие показатели и инновационные факты комплекса «Чинобод реал бизнес»:

  • Эффективность 100 гектаров на 2 гектарах: Интенсивная замкнутая система дает 200 тонн рыбного мяса в год на площади, в 50 раз меньшей по сравнению с традиционными огромными прудами;

  • Экспортный потенциал в $2 миллиона: Предприятие экспортирует в Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан 2 миллиона мальков форели в год, принося в бюджет 5 миллиардов сумов доходов;

  • Водоросль хлорелла и биолаборатория: Лаборатория, естественным образом очищающая 2 миллиона литров воды, восстанавливает качество воды и повышает урожайность еще на 15-20 процентов;

  • 100% зеленая энергия и безотходная экология: Предприятие полностью получает электроэнергию от солнечных панелей, а богатая азотом и минералами прудовая вода направляется на полив сельскохозяйственных культур;

  • Кооперация домохозяйств и учебный центр: 20 домохозяйств в махалле Сарвул зарабатывают на жизнь выращиванием форели через кооперацию; для студентов функционирует «Практический центр рыбоводства и птицеводства».

Шавкат Мирзиёев ознакомился с уникальным форелевым кластером в Балыкчи (видео)

Рыбоводческая отрасль: Сравнение традиционных водоемов и интенсивной системы «Чинобод реал бизнес»

Анализ различий и затрат ресурсов между старыми и новыми технологиями:

Критерии и параметры

Традиционное прудовое рыбоводство

Современный комплекс «Чинобод реал бизнес»

Затраты земельной площади

Требуется 100 гектаров земли на 200 тонн урожая

Такой же объем получается всего на 2 гектарах площади

Годовой объем продукции

Низкая плотность на большой площади

200 тонн мяса и 2,5 миллиона мальков форели

Очистка и экономия воды

Вода постоянно утекает и тратится впустую, качество бесконтрольно

2 млн литров воды биоочищаются с помощью водоросли хлореллы

Источник энергоснабжения

Традиционная электросеть и высокие расходы

100% автономное снабжение за счет солнечных панелей

Использование сточных вод

Часто сбрасываются в коллектор

Вода, богатая фосфором и кальцием, подается на посевные площади

Международный рынок и экспорт

Ограниченный местный рынок

Экспорт на $2 млн в Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан

Кооперация с населением

Только наемные сезонные рабочие

Постоянное партнерство с 20 домохозяйствами махалли Сарвул

Шавкат Мирзиёев ознакомился с уникальным форелевым кластером в Балыкчи (видео)

Агроэкономическая и технологическая экспертиза: Почему этот проект является примером для всего Узбекистана?

Выводы сельскохозяйственных специалистов, экологов и экономистов:

  • Единственно верный путь в условиях дефицита воды: В период, когда водные ресурсы в Узбекистане становятся все более ограниченными, испарение и расточительство воды в старых открытых бассейнах площадью 100 гектаров наносили огромный экономический ущерб; закрытые циркуляционные и биоочистительные системы экономят воду до 90 процентов;

  • Добавленная стоимость и цикл органических удобрений: Вода, выходящая из рыбных прудов, считается природным удобрением, чрезвычайно богатым фосфором, аммиаком и кальцием; направление ее на поля посевов резко снижает затраты на дорогостоящие химические минеральные удобрения и повышает урожайность;

  • Завоевание рынков соседних стран: В Центральной Азии наблюдается резкий высокий спрос на холодноводную форель; специализация предприятия на выращивании мальков привязывает фермеров Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к нашей продукции и обеспечивает стабильный приток валюты в страну;

  • Формула сокращения социальной бедности: Привязка 20 домохозяйств к предприятию и выращивание форели на их приусадебных участках — это самый простой и эффективный способ превратить семьи в малых предпринимателей и создать источник гарантированного дохода.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с уникальным форелевым кластером в Балыкчи (видео)

Шавкат Мирзиёев дал указания по распространению балыкчинского опыта по всей республике, что направлено на вывод продовольственной безопасности и аграрного экспортного потенциала Узбекистана на новый этап.

А как вы считаете, насколько выгодно применять такие проекты интенсивного рыбоводства, дающие урожай 100 гектаров на 2 гектарах, на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах вашего региона? Как вы смотрите на то, чтобы население выращивало форель в домашних хозяйствах на основе кооперации? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим революционным изменениям в нашем сельском хозяйстве, со всеми своими друзьями-фермерами и предпринимателями!

Чинобод реал бизнесБалыкчиШавкат Мирзиёевинтенсивное рыбоводство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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