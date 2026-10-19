Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио

·98·Узбекистан
Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио

В рамках визита официальной делегации США в нашу страну в городе Самарканде прошли важные культурные мероприятия. Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева сопровождала супругу госсекретаря США Марко РубиоДжанет Рубио, совершив с ней прогулку по неповторимым историческим памятникам древнего и вечно юного Самарканда.

Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио

Эта теплая и содержательная встреча стала диалогом высокого уровня, направленным на укрепление культурных связей между двумя странами и широкую популяризацию нашего национального наследия на мировой арене.

Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио

«Вечные традиции древнего города»: реакция Саиды Мирзиёевой

Руководитель Администрации Президента Узбекистана тепло поделилась впечатлениями о визите на своей официальной странице в Telegram:

«Вместе с супругой госсекретаря США Джанет Рубио мы посетили исторические памятники Самарканда.

Я сопровождала нашу дорогою гостью с тем, чтобы познакомить ее с богатой историей, вечными традициями этого древнего и неповторимого города, а также с искусством искусных мастеров.

Надеюсь, что в сердце госпожи Джанет останутся незабываемые впечатления об Узбекистане и нашем гостеприимном народе», — подчеркнула Саида Мирзиёева.

Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио

Посещение памятников и чудеса восточной архитектуры

В ходе поездки американская гостья подробно ознакомилась с редчайшими архитектурными шедеврами Самарканда:

  • Комплекс Шахи Зинда: Гости осмотрели священный ансамбль Шахи Зинда, прославившийся на весь мир своими голубыми куполами и мозаичными узорами. Уникальные порталы и переливающиеся узоры вызвали у гостьи большое восхищение;

  • Гур-Эмир и исторические мавзолеи: В ходе визита была представлена подробная информация об истории Амира Тимура и династии Тимуридов, а также о роли древнего города как центра государственности и науки;

  • Деревообработка и национальные узоры: Тщательно выполненные узоры древних ворот и решеток продемонстрировали высокое мастерство самаркандской архитектурной школы, сохраняющееся на протяжении веков.

Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио

Ремесленничество, шелковые ковры и самаркандские лепешки

Культурная программа включала в себя знакомство не только с историческими памятниками, но и с узбекским национальным прикладным искусством и гастрономией:

  • Шелковые и шерстяные ковры: Джанет Рубио с большим интересом осмотрела ковры, сюзане и изделия ручной работы с национальными узорами, сотканные традиционным способом, и восхитилась тонким мастерством ремесленников;

  • Ряды древних ремесел: В ремесленном центре, где были представлены шахматные доски, медная и латунная посуда, а также национальные наряды, была создана атмосфера востока;

  • Знаменитые самаркандские лепешки: Гостям рассказали об особенностях знаменитых самаркандских лепешек, которые долго не теряют своих качеств, обладают неповторимым вкусом и секретами приготовления.

Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио

Это дружественное и содержательное путешествие еще раз ярко продемонстрировало высокопоставленным международным гостям богатое историко-культурное наследие, туристический потенциал и несравненное гостеприимство Узбекистана.

Саида Мирзиёева познакомила с Самаркандом супругу госсекретаря США Джанет Рубио
Саида МирзиёеваДжанет РубиоМарко Рубиоисторические памятники Самарканда
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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