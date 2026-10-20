"Теперь вам придется часто приезжать в Узбекистан": Рубио — американским бизнесменам

·47·Узбекистан
"Теперь вам придется часто приезжать в Узбекистан": Рубио — американским бизнесменам

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что расширение сотрудничества с Узбекистаном стало приоритетным направлением для Вашингтона. Выступая на втором заседании Американо-узбекского делового и инвестиционного совета, он высоко оценил реформы президента Шавката Мирзиёева, подчеркнув, что они открывают новые возможности для обеих стран и всей Центральной Азии. Рубио даже выразил уверенность, что спустя 5–6 лет сегодняшний день будут вспоминать как важный этап в истории отношений двух государств.

«Этот вечер будут вспоминать»: Рубио оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном

Выступая на открытии второго заседания Американо-узбекского делового и инвестиционного совета в Самарканде, Марко Рубио рассказал об изменениях в политике США в отношении Центральной Азии.

По его словам, Вашингтон мог бы наладить сотрудничество со странами региона, в частности с Узбекистаном, гораздо раньше и в более широком масштабе. Однако в последние годы в этом направлении произошли значительные изменения.

«Что меня радует, так это то, что ситуация начала меняться около 10 лет назад, и под руководством президента Трампа этот процесс значительно ускорился», — заявил госсекретарь США.

Рубио отметил, что президент Дональд Трамп уделяет первостепенное внимание отношениям с Центральной Азией. По его словам, прошлогодний саммит в Белом доме и назначение Серджио Гора специальным представителем президента США по Центральной Азии свидетельствуют о серьезном внимании Вашингтона к сотрудничеству в регионе.

США намерены еще больше расширить сотрудничество с Узбекистаном

Марко Рубио открыто заявил, что Соединенные Штаты намерены укреплять связи с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии.

«Пусть ни у кого не будет сомнений. Соединенные Штаты хотят быть партнером как этого региона, так и Узбекистана. Мы уже являемся партнерами и намерены еще больше укреплять и расширять это сотрудничество», — сказал он.

По мнению госсекретаря, бизнес-форум в Самарканде является одним из важных шагов на пути к этой цели. Он выразил уверенность, что американо-узбекские отношения получат еще большее развитие в предстоящие годы.

«Я верю, что спустя 5–6 лет, когда люди будут анализировать то, как развивались отношения Америки с Узбекистаном, они будут вспоминать именно сегодняшний вечер», — подчеркнул Рубио.

Это заявление демонстрирует стремление развивать сотрудничество между двумя странами в долгосрочной перспективе. При этом степень расширения отношений будет зависеть от практических договоренностей, инвестиционных проектов и их реализации.

Более 200 американских бизнесменов прибыли в Узбекистан

В своей речи Рубио отдельно выделил визит представителей бизнеса. Он отметил, что в Узбекистан прибыли более 200 предпринимателей из Соединенных Штатов.

Такое участие означает, что в экономическом диалоге между двумя странами большое внимание уделяется частному сектору. Для американских компаний важно ознакомиться с рынком Узбекистана, наладить связи с местными партнерами и изучить инвестиционные возможности.

Второе заседание Американо-узбекского делового и инвестиционного совета служит именно этим целям. На нем имеется возможность развить диалог между государственными ведомствами и бизнес-кругами, а также обсудить перспективные направления экономического сотрудничества.

Обращаясь к американским бизнесменам, Рубио в шутливой форме отметил, что им придется еще не раз приехать в Узбекистан.

«Возможно, вам придется купить здесь квартиру или небольшой дом. Потому что теперь вам придется часто приезжать в Узбекистан. Мы на это надеемся», — сказал он.

С помощью этих слов госсекретарь США выразил надежду, что связи представителей бизнеса с Узбекистаном не ограничатся разовым визитом, а перерастут в постоянное сотрудничество.

Реформы Шавката Мирзиёева получили особое признание

Марко Рубио в своей речи особо отметил политику президента Шавката Мирзиёева, направленную на реформирование страны и ее открытость для международного сотрудничества.

По его словам, в Узбекистане было бы сложно создать возможности для сотрудничества на нынешнем уровне без проведенных преобразований.

«Без реформ, которые вы провели, господин президент, это было бы невозможно. Вы открыли свою страну миру. И самое главное, вы приняли Соединенные Штаты и президента Трампа в качестве партнеров», — заявил госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что изменения в Узбекистане создали возможности для взаимовыгодного развития не только для самой страны, но и для всей Центральной Азии и США.

В данном заявлении открытость, доверие и готовность к долгосрочному партнерству указаны в качестве важнейшего условия экономического сотрудничества.

Саммит G20 и место Центральной Азии на международной арене

Марко Рубио в своей речи также затронул запланированное на конец текущего года в Соединенных Штатах заседание G20. По его словам, ряд стран региона, включая Узбекистан, приглашены на это мероприятие в качестве наблюдателей.

Этот вопрос имеет важное значение с точки зрения расширения участия стран Центральной Азии в международных экономических и политических диалогах.

В то же время приглашение в качестве наблюдателя — это не то же самое, что постоянное членство в G20. Однако такое участие может создать дополнительную возможность для изложения позиции страны в международных диалогах и укрепления связей с другими государствами.

Реальный результат сотрудничества проявится в инвестициях и новых проектах

Бизнес-форум в Самарканде и заявление Марко Рубио показали, что экономическое сотрудничество занимает важное место в узбекско-американских отношениях. Участие представителей американских компаний, инвестиционные диалоги и политическая поддержка могут заложить прочную основу для будущего сотрудничества.

Однако долгосрочный эффект подобных визитов оценивается не только заявленными намерениями, но и конкретными результатами. Практическими показателями сотрудничества станут новые инвестиции, реализуемые проекты, расширение деловых связей и рост объемов взаимной торговли.

Главный посыл Марко Рубио ясен: Вашингтон видит в Узбекистане одного из ключевых партнеров в Центральной Азии и стремится к дальнейшему развитию этих связей. Теперь вопрос о том, насколько озвученные в Самарканде цели трансформируются в практические экономические результаты, остается важной задачей для обеих стран.

Марко РубиоШавкат МирзиёевАмерикано-узбекский деловой и инвестиционный советСамаркандский бизнес-форум
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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