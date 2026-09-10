Предложено пожизненно лишать прав севших за руль в нетрезвом виде
Вопрос безопасности дорожного движения в Узбекистане вновь стал предметом серьезного обсуждения. В программе «Муносабат» на телеканале «Узбекистан» обсудили опасные ситуации на дорогах, ответственность водителей, безопасность пешеходов и эффективность наказания за правонарушения.
В ходе дискуссии участники особо подчеркнули один вопрос: почему, несмотря на рост числа камер и штрафов, опасные ситуации на дорогах все еще сохраняются?
А некоторые правозащитники отметили, что обычные штрафы и разъяснительная работа недостаточно воспитывают водителей, и выдвинули резкие предложения по ужесточению наказаний.
Камер стало больше, но проблема не устранена
В телепередаче наряду с последствиями нарушений правил дорожного движения обсуждались и их причины.
Сегодня на дорогах установлено множество камер, фиксирующих различные правонарушения. Водителей штрафуют.
Несмотря на это, опасные ситуации продолжаются.
Самым болезненным моментом было названо то, что в результате правонарушений страдают невинные люди, не нарушавшие правил, в том числе дети.
Следовательно, открытым остается вопрос: можно ли решить проблему только путем увеличения размеров штрафов?
«Штрафом водителя не воспитаешь»
Одной из главных мыслей, высказанных правозащитниками в ходе обсуждения, стало то, что призывать водителей к дисциплине только с помощью штрафов недостаточно.
По их мнению, некоторые правонарушения представляют настолько серьезную опасность, что и ответственность в таких случаях должна быть соответствующей.
Цель заключается не только в том, чтобы наказать, а в том, чтобы остановить водителя еще до того, как он совершит правонарушение.
То есть водитель должен нарушать правила не из-за страха получить штраф, а потому, что осознает: его действия угрожают жизни других людей.
В махаллях скорость могут снизить до 30 км/ч
В ходе обсуждения было высказано еще одно примечательное предложение.
Согласно ему, предлагается устанавливать камеры внутри махаллей и ограничить скорость движения транспортных средств до 30 км/ч.
Эта идея в первую очередь направлена на обеспечение безопасности пешеходов, детей и других жителей, передвигающихся по территории махаллей.
Поскольку на улицах махаллей расстояние между автомобилями и пешеходами зачастую очень короткое. Высокая скорость в таких зонах может резко повысить опасность.
А камеры контроля скорости рассматриваются не только как средство выявления правонарушений, но и как фактор, вынуждающий водителей быть осторожнее.
Самое резкое предложение для севших за руль в нетрезвом виде
Одной из инициатив, привлекших наибольшее внимание в ходе обсуждения, стало предложение пожизненно лишать водительских прав лиц, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Это крайне суровая мера.
Пока эту мысль нельзя трактовать как принятое новое правило или вступивший в силу закон. Это лишь предложение, которое обсуждалось и было высказано в телеэфире.
Однако стоящая за ним главная мысль ясна: езда за рулем в нетрезвом виде представляет серьезную угрозу не только для самого водителя, но и для жизней десятков людей на дороге.
Именно поэтому вопрос об усилении наказания за подобное правонарушение все чаще поднимается в общественном обсуждении.
Ислам Хамраев: на проблему нужно смотреть не только с точки зрения последствий, но и причин
В программе также принял участие заместитель председателя Политического совета СДП «Адолат» Ислам Хамраев, который высказал свое мнение по вопросам безопасности дорожного движения.
Основное внимание в ходе обсуждения было уделено необходимости усиления механизмов предотвращения правонарушений, помимо применения наказаний после их совершения.
Это свидетельствует о необходимости изменения подхода к вопросу безопасности дорожного движения.
Важны не только вопросы вроде «сколько нужно штрафовать?», но и такие вопросы, как:
почему водитель нарушает правила;
почему он не боится превышать скорость;
почему он решает сесть за руль в нетрезвом виде;
почему правонарушения продолжаются несмотря на наличие камер;
как можно усилить безопасность пешеходов и детей.
Наряду с ответственностью водителя обсудили и безопасность пешехода
Безопасность дорожного движения зависит не только от водителя.
В ходе обсуждения был поднят и вопрос ответственности и безопасности пешеходов.
Каждый участник дорожного движения — будь то водитель или пешеход — должен соблюдать установленные правила.
Но поскольку при столкновении автомобиля и пешехода физическая защищенность последнего крайне слаба, осторожность водителя приобретает особую важность, особенно в густонаселенных районах.
С этой точки зрения предложение о снижении скорости до 30 км/ч в махаллях также рассматривается как мера по снижению риска в жилых зонах.
Достаточно ли ужесточения наказания?
В этом и заключается самая спорная точка проблемы.
С одной стороны, применение суровых наказаний за тяжелые правонарушения может удерживать водителей.
С другой стороны, безопасность дорожного движения не обеспечивается только лишь наказанием.
Для этого должны работать в комплексе:
контроль + профилактика + дорожная инфраструктура + водительская культура + образование + строгая ответственность
В противном случае, даже при увеличении размеров штрафов, культура опасного вождения может не измениться.
Обсуждение подало обществу важный сигнал
Обсуждение в программе «Муносабат» пока не означает принятия новых правил.
Такие инициативы, как установление лимита скорости в 30 км/ч в махаллях или пожизненное лишение водительских прав для севших за руль в нетрезвом виде — это обсуждаемые предложения.
Однако они показывают, что в обществе растет спрос на безопасность дорожного движения.
Потому что вопрос не ограничивается простым штрафом или личной ошибкой водителя.
Речь идет порой о жизни невинного человека.
Поэтому теперь главный вопрос заключается не в том, «каким будет размер штрафа?», а в том, как можно эффективнее и надежнее защитить жизни людей на дорогах?
А озвученные в телепередаче предложения могут еще больше усилить дискуссию вокруг этого вопроса.
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