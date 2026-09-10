Предложено пожизненно лишать прав севших за руль в нетрезвом виде

Вопрос безопасности дорожного движения в Узбекистане вновь стал предметом серьезного обсуждения. В программе «Муносабат» на телеканале «Узбекистан» обсудили опасные ситуации на дорогах, ответственность водителей, безопасность пешеходов и эффективность наказания за правонарушения.

В ходе дискуссии участники особо подчеркнули один вопрос: почему, несмотря на рост числа камер и штрафов, опасные ситуации на дорогах все еще сохраняются?

А некоторые правозащитники отметили, что обычные штрафы и разъяснительная работа недостаточно воспитывают водителей, и выдвинули резкие предложения по ужесточению наказаний.

Камер стало больше, но проблема не устранена

В телепередаче наряду с последствиями нарушений правил дорожного движения обсуждались и их причины.

Сегодня на дорогах установлено множество камер, фиксирующих различные правонарушения. Водителей штрафуют.

Несмотря на это, опасные ситуации продолжаются.

Самым болезненным моментом было названо то, что в результате правонарушений страдают невинные люди, не нарушавшие правил, в том числе дети.

Следовательно, открытым остается вопрос: можно ли решить проблему только путем увеличения размеров штрафов?

«Штрафом водителя не воспитаешь»

Одной из главных мыслей, высказанных правозащитниками в ходе обсуждения, стало то, что призывать водителей к дисциплине только с помощью штрафов недостаточно.

По их мнению, некоторые правонарушения представляют настолько серьезную опасность, что и ответственность в таких случаях должна быть соответствующей.

Цель заключается не только в том, чтобы наказать, а в том, чтобы остановить водителя еще до того, как он совершит правонарушение.

То есть водитель должен нарушать правила не из-за страха получить штраф, а потому, что осознает: его действия угрожают жизни других людей.

В махаллях скорость могут снизить до 30 км/ч

В ходе обсуждения было высказано еще одно примечательное предложение.

Согласно ему, предлагается устанавливать камеры внутри махаллей и ограничить скорость движения транспортных средств до 30 км/ч.

Эта идея в первую очередь направлена на обеспечение безопасности пешеходов, детей и других жителей, передвигающихся по территории махаллей.

Поскольку на улицах махаллей расстояние между автомобилями и пешеходами зачастую очень короткое. Высокая скорость в таких зонах может резко повысить опасность.

А камеры контроля скорости рассматриваются не только как средство выявления правонарушений, но и как фактор, вынуждающий водителей быть осторожнее.

Самое резкое предложение для севших за руль в нетрезвом виде

Одной из инициатив, привлекших наибольшее внимание в ходе обсуждения, стало предложение пожизненно лишать водительских прав лиц, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Это крайне суровая мера.

Пока эту мысль нельзя трактовать как принятое новое правило или вступивший в силу закон. Это лишь предложение, которое обсуждалось и было высказано в телеэфире.

Однако стоящая за ним главная мысль ясна: езда за рулем в нетрезвом виде представляет серьезную угрозу не только для самого водителя, но и для жизней десятков людей на дороге.

Именно поэтому вопрос об усилении наказания за подобное правонарушение все чаще поднимается в общественном обсуждении.

Ислам Хамраев: на проблему нужно смотреть не только с точки зрения последствий, но и причин

В программе также принял участие заместитель председателя Политического совета СДП «Адолат» Ислам Хамраев, который высказал свое мнение по вопросам безопасности дорожного движения.

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено необходимости усиления механизмов предотвращения правонарушений, помимо применения наказаний после их совершения.

Это свидетельствует о необходимости изменения подхода к вопросу безопасности дорожного движения.

Важны не только вопросы вроде «сколько нужно штрафовать?», но и такие вопросы, как:

почему водитель нарушает правила;

почему он не боится превышать скорость;

почему он решает сесть за руль в нетрезвом виде;

почему правонарушения продолжаются несмотря на наличие камер;

как можно усилить безопасность пешеходов и детей.

Наряду с ответственностью водителя обсудили и безопасность пешехода

Безопасность дорожного движения зависит не только от водителя.

В ходе обсуждения был поднят и вопрос ответственности и безопасности пешеходов.

Каждый участник дорожного движения — будь то водитель или пешеход — должен соблюдать установленные правила.

Но поскольку при столкновении автомобиля и пешехода физическая защищенность последнего крайне слаба, осторожность водителя приобретает особую важность, особенно в густонаселенных районах.

С этой точки зрения предложение о снижении скорости до 30 км/ч в махаллях также рассматривается как мера по снижению риска в жилых зонах.

Достаточно ли ужесточения наказания?

В этом и заключается самая спорная точка проблемы.

С одной стороны, применение суровых наказаний за тяжелые правонарушения может удерживать водителей.

С другой стороны, безопасность дорожного движения не обеспечивается только лишь наказанием.

Для этого должны работать в комплексе:

контроль + профилактика + дорожная инфраструктура + водительская культура + образование + строгая ответственность

В противном случае, даже при увеличении размеров штрафов, культура опасного вождения может не измениться.

Обсуждение подало обществу важный сигнал

Обсуждение в программе «Муносабат» пока не означает принятия новых правил.

Такие инициативы, как установление лимита скорости в 30 км/ч в махаллях или пожизненное лишение водительских прав для севших за руль в нетрезвом виде — это обсуждаемые предложения.

Однако они показывают, что в обществе растет спрос на безопасность дорожного движения.

Потому что вопрос не ограничивается простым штрафом или личной ошибкой водителя.

Речь идет порой о жизни невинного человека.

Поэтому теперь главный вопрос заключается не в том, «каким будет размер штрафа?», а в том, как можно эффективнее и надежнее защитить жизни людей на дорогах?

А озвученные в телепередаче предложения могут еще больше усилить дискуссию вокруг этого вопроса.