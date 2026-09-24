В Узбекистане запущены фандоматы, которые платят деньги за пластиковые и стеклянные бутылки

·0·Узбекистан
В Узбекистане запущены фандоматы, которые платят деньги за пластиковые и стеклянные бутылки

В Узбекистане начинает реализовываться революционный проект, который выводит экологическую культуру на новый уровень и превращает сортировку отходов в источник дохода. Агентство по управлению отходами устанавливает в людных местах страны специальные «фандоматы», принимающие пластиковые и стеклянные бутылки, взамен выплачивая по 150 сумов за каждую тару. Теперь граждане могут не выбрасывать использованную пустую посуду в мусор, а сдавать ее в эти современные автоматы и напрямую переводить накопленные средства на свои электронные кошельки.

Кроме того, система предоставляет пользователям возможность направлять эти выплаты на благотворительные мероприятия или финансировать инициативы по посадке саженцев и деревьев в рамках проектов «Яшил макон». Оснащенное специальными сенсорными сканерами и конвейерной лентой устройство автоматически определяет объем и тип емкости, принимает ее во внутренний отсек и полностью синхронизируется с системой Click посредством QR-кода на экране. По словам ответственных лиц, если данный пилотный проект завершится успешно и оправдает себя, такие смарт-фандоматы будут постепенно устанавливаться во всех регионах республики, крупных торговых центрах, на станциях метро и в парках отдыха.

Итак, как работает механизм заработка денег на сдаче тары, насколько удобно пополнение кошелька с помощью QR-кода и почему подобные технологии считаются мощнейшим оружием в очищении городов от пластикового мусора?

«Выплата 150 сумов, интеграция с Click и благотворительность»: 5 основных пунктов проекта фандоматов

Важные аспекты новой системы, запущенной Агентством по управлению отходами:

  • Оплата за каждую бутылку: Установлена плата в размере 150 сумов за каждую пластиковую или стеклянную емкость, сданную населением;

  • Интеграция с Click и электронными кошельками: Накопленные средства переводятся напрямую на личный мобильный кошелек путем сканирования специального QR-кода на экране;

  • Возможность благотворительности и проекта «Яшил макон»: При желании пользователи могут потратить собранные деньги на посадку саженцев и экологические благотворительные акции;

  • Умное сканирование и автоматизация: Встроенные в автомат камера и сенсоры мгновенно распознают и сортируют тип тары;

  • План расширения по всей республике: Если пилотный этап покажет свою эффективность, сеть автоматов будет установлена в людных точках всех областей.

В Узбекистане запущены фандоматы, которые платят деньги за пластиковые и стеклянные бутылки

Эволюция сбора отходов: Сравнение обычных урн и новых смарт-фандоматов

Анализ обновлений в экологической инфраструктуре и их преимуществ:

Критерии и параметры

Обычные мусорные урны и полигоны

Устанавливаемые новые смарт-фандоматы

Финансовая выгода для гражданина

Никаких финансовых стимулов

Гарантированная плата за каждую единицу тары (по 150 сумов)

Система приема отходов

Смешанный и бесконтрольный выброс

Сенсорная лента, автоматическое сканирование и сортировка

Технология цифровых платежей

Отсутствует

Бесконтактная оплата через систему Click, мобильное приложение и QR-код

Социальный и благотворительный выбор

Только выброс в мусор

Направление накопленных средств на посадку деревьев и благотворительность

Экологическое и санитарное воздействие

Загрязнение окружающей среды и гниение

Цепочка чистого сырья, идущая на 100% переработку

Охват населения и перспективы

Местные свалки

Начиная с торговых центров и людных мест — на всю страну

В Узбекистане запущены фандоматы, которые платят деньги за пластиковые и стеклянные бутылки

Экологическая и технологическая экспертиза: Почему фандоматы кардинально решают проблему мусора?

Выводы экологов, экономистов и IT-специалистов:

  • Сила «денежной мотивации»: Мировой опыт (например, германская система Pfand) показал, что выплата конкретных денег или бонусов за каждую бутылку вместо простых призывов «сортируйте мусор» дает более 90 процентов эффективности; стимул в 150 сумов помогает формировать культуру чистоты у детей и молодежи;

  • Избавление от бытового пластика: Основная опасность, которая больше всего скапливается на улицах и на природе и не разлагается сотнями лет — это баклажки и пластиковые бутылки; фандоматы станут прямым мостом, доставляющим такое сырье на предприятия по переработке в чистом виде;

  • Полная финтех-интеграция: Подключение автоматов к мобильному приложению Click обеспечивает безналичную, гигиеничную и безопасную операцию; пользователь может отслеживать свой баланс и статистику сданной тары на экране телефона;

  • Практическое содействие «Яшил макон»: Возможность перевода накопленных средств на инициативы по посадке деревьев дарит гражданам чувство личного вклада в благоустройство страны через отходы.

Данный смарт-проект Агентства по управлению отходами — огромный шаг на пути превращения городов Узбекистана в чистую, зеленую и цивилизованную среду, основанную на инновационных технологиях.

По вашему мнению, сможет ли сдача пластиковых и стеклянных бутылок в фандоматы стать популярной среди населения? Достаточна ли выплата в 150 сумов за каждую бутылку для повышения активности граждан или эту сумму нужно еще больше увеличить? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой чрезвычайно важной для экологии нашего города новостью со всеми близкими!

Агентство по управлению отходамиФандоматСистема ClickЯшил макон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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