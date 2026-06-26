В Узбекистане объявлено шестидневное предупреждение о селях

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В Узбекистане объявлено шестидневное предупреждение о селях

Узгидромет предупредил, что в связи с ожидаемыми дождями с 28 июня по 3 июля в предгорных и горных районах Узбекистана существует риск возникновения селей и паводков предупредил.

В Кашкадарьинской области в список опасных территорий вошли Яккабагский, Дехканободский, Чирокчинский, Китобский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузорский районы.

В Сурхандарьинской области селевые потоки и паводки могут возникнуть в Сариосийском, Узунском, Олтинсойском, Деновском, Бойсунском, Шерободском, Шурчинском, Кумкурганском и Музработском районах.

В Самаркандской области предупреждение выдано по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурободскому, Кошработскому, Каттакурганскому, Пайарыкскому, Жомбойскому и Иштыханскому районам.

В Навоийской области призвали принять меры предосторожности в Хатирчинском, Навбахорском, Нуротинском, Конимехском и Карманинском районах.

В Джизакской области существует риск схода селей в Зоминском, Бахмальском, Галлаорольском, Шарафа Рашидова, Фаришском и Янгиободском районах.

В Ташкентской области в Охангаронском, Бостанлыкском, Паркентском, Пискентском, Среднечирчикском и Верхнечирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык из-за сильных дождей возможны паводки.

В Наманганской области в качестве опасных территорий указаны Попский, Косонсойский, Чортокский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы.

В Ферганской области в Сохском, Шохимардонском, Ферганском и Бешарикском районах, а также в Андижанской области в Андижанском, Асакском, Джалолкудукском, Кургантепинском, Пахтабодском, Избасканском, Ходжабодском и Мархаматском районах и городе Хонабод возможны сели и паводки.

Жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей, следующих в этих направлениях, просят соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, в некоторых районах республики возможны скопления дождевой воды и подтопление улиц и низин.

УзгидрометКашкадарьяСурхандарьяТашкентская областьФерганаРиск селей
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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