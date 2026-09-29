Узгидромет выпустил экстренное предупреждение

В предгорных и горных районах Узбекистана существует вероятность возникновения селевых паводков. Об этом Узгидромет выступил с экстренным предупреждением.

Отмечается, что 30 сентября – 2 октября по территории республики ожидаются дожди. В связи с этим в предгорных и горных районах могут пройти селевые паводки.

В частности,

в Кашкадарьинской области опасность существует в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Гузарском районах.

В Сурхандарьинской области в список предупреждений вошли Сариасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы.

В Самаркандской области селевые паводки также могут наблюдаться в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском и Иштыханском районах.

В Навоийской области опасность имеется в Хатырчинском, Навбахорском, Нуратинском, Конимехском и Карманинском районах, а в Джизакской области — в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шароф-Рашидовском, Форишском и Янгиабадском районах.

В Ташкентской области осторожность требуется в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском и Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык.

В Наманганской области предупреждены Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы, в Ферганской области — Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы.

В Андижанской области селевые паводки могут возникнуть в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском и Мархаматском районах, а также в городе Ханабад.

Жителей предгорных и горных районов, отдыхающих, а также водителей, передвигающихся по данным территориям, попросили принять меры предосторожности.

Также в некоторых регионах республики вероятны скопления дождевых вод, что может привести к подтоплению отдельных территорий.