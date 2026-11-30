В центральном матче 12-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» на лондонском стадионе «Эмирейтс» принял «Манчестер Сити» и, несмотря на то, что дважды уступал в счете, добился ничьей 2:2.

В этом важном поединке в составе «горожан» защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч — 90 минут.

Детали игры и положение в турнирной таблице

Счет в матче на 34-й минуте открыл Эрлинг Холанд, однако спустя шесть минут Кай Хаверц восстановил равновесие. Хотя в начале второго тайма Фернандес вновь вывел «Манчестер Сити» вперед, гол Юрриена Тимбера на 83-й минуте спас «Арсенал» от поражения.

После этого результата команда Микеля Артеты довела количество очков до 29 и сохранила лидерство в турнирной таблице. Манчестерский клуб с 23 очками поднялся на 2-ю строчку.

Показатели «Арсенал» «Манчестер Сити» Итоговый счет 2 2 Авторы голов Кай Хаверц (40'), Юрриен Тимбер (83') Эрлинг Холанд (34'), Фернандес (48') Желтые карточки (4:4) Калафьори (12'), Мерино (13'), Гимараэс (45+2'), Тимбер (90') Фернандес (23'), Ндиайе (39'), Доннарумма (89'), Гехи (90+6') Место в турнирной таблице 1-е место (29 очков) 2-е место (23 очка)

Протокол матча и составы

АПЛ. 12-й тур «Арсенал» — «Манчестер Сити» 2:229 ноября. Лондон, стадион «Эмирейтс»Голы: Хаверц (40), Тимбер (83) — Холанд (34), Фернандес (48).

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«Арсенал»: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафьори (Инкапье, 46), Гимараэс, Мерино (Льюис-Скелли, 58), Эдегор (Дьёкереш, 58), Мадуэке (Думан, 80), Солис (Эзе, 58), Хаверц.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, Гвардиол, Андерсон, Буадди, Фернандес (О'Райли, 67), Доку (Фоден, 67), Ндиайе (Ковачич, 77), Холанд.

Предупреждения: Калафьори (12), Мерино (13), Фернандес (23), Ндиайе (39), Гимараэс (45+2), Доннарумма (89), Тимбер (90), Гехи (90+6).

Как вы считаете, сможет ли «Арсенал» удержать преимущество в 6 очков до конца сезона или «Манчестер Сити» догонит их в чемпионской гонке? Оставляйте свои мнения в комментариях!