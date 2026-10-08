Узгидромет выпустил экстренное предупреждение

·52·Узбекистан
Узгидромет выпустил экстренное предупреждение

В предгорных и горных районах Узбекистана в ближайшие дни могут сойти селевые паводки. В связи с этим Узгидромет выступил с экстренным предупреждением, призвав население принять меры предосторожности.

Отмечается, что 11–12 октября текущего года на территории республики ожидаются дожди. В результате в предгорных и горных районах может возрасти риск возникновения селеводных паводков.

В частности, меры предосторожности рекомендованы в следующих районах:

  • Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском районах;

  • Сурхандарьинская область: в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском, Музрабадском районах;

  • Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском, Иштыханском районах;

  • Навоийская область: в Хатырчинском, Навбахорском, Нуратинском, Конимехском, Карманинском районах;

  • Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галлааральском, Шароф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском районах;

  • Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык;

  • Наманганская область: в Папском, Касансайском, Чартакском, Чустском, Наманганском, Янгикурганском районах;

  • Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском, Бешарыкском районах;

  • Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском, Мархаматском районах и в городе Ханабад могут произойти селепаводковые явления.

В связи с этим граждан, проживающих в предгорных и горных районах, а также отдыхающих и водителей, передвигающихся через горные районы, попросили принять меры предосторожности.

Особенно во время движения в горных районах в дождливую погоду рекомендуется соблюдать меры предосторожности, держаться подальше от опасных участков и мест возможного схода водных потоков.

Также существует вероятность скопления дождевых вод в некоторых частях республики. Это может привести к подтоплению низменных территорий и некоторых населенных пунктов.

Поэтому специалисты подчеркивают важность того, чтобы не игнорировать погодные предупреждения и при необходимости заблаговременно принимать меры предосторожности.

Узгидрометселевой паводок10–12 октябряКашкадарья
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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