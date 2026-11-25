В первые девять месяцев 2026 года Узбекистан увеличил объем импорта говядины из-за рубежа. За отчетный период из 12 стран было завезено в общей сложности 132 тысячи тонн говядины на общую сумму 597,7 миллиона долларов. Об этом сообщило Национальное статистическое агентство.

Отмечается, что объем импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 19,9 тысячи тонн, или на 17,7 процента. Это свидетельствует о значительном росте объемов поставок говядины в страну из-за рубежа.

Среди стран, поставивших в Узбекистан наибольшее количество говядины в январе—сентябре 2026 года, первое место заняла Индия. За ней следуют Беларусь и Казахстан.

Лидеры по объему импорта распределились следующим образом:

Индия — 55,9 тысячи тонн;

Беларусь — 31,9 тысячи тонн;

Казахстан — 31,7 тысячи тонн;

Пакистан — 5,4 тысячи тонн;

другие страны — 7,1 тысячи тонн.

По данным Таможенного комитета, за девять месяцев 2026 года наибольший объем говядины был импортирован в августе и сентябре. В частности, в августе было ввезено 21 тысяча тонн, а в сентябре — 20,9 тысячи тонн продукции.

Импорт говядины значительно вырос за последние годы

Показатели предыдущих лет также демонстрируют тенденцию к росту объемов импорта говядины в Узбекистан.

В частности, в январе—сентябре 2025 года в страну было импортировано 112,1 тысячи тонн говядины на сумму 461,1 миллиона долларов. За тот же период 2024 года этот показатель составлял 62,1 тысячи тонн на сумму 243,3 миллиона долларов.

Таким образом, в первые девять месяцев 2026 года как объем импорта, так и общая стоимость продукции оказались выше, чем в предыдущие годы. На данный момент Индия остается основным партнером Узбекистана по поставкам говядины.