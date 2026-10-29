В Узбекистане снижается количество браков и резко растет число разводов

·47·Общество
В Узбекистане снижается количество браков и резко растет число разводов

В Узбекистане обнародованы новые демографические показатели по бракам и разводам, которые заставляют общество глубоко задуматься. Согласно официальным данным Агентства статистики за 9 месяцев 2026 года, в стране продолжает снижаться количество заключаемых браков, а число разводов, напротив, растет.

Эти цифры являются серьезным сигналом для социологов, психологов и профильных ведомств, указывая на изменения в институте семьи и ценностях среди молодежи.

О чем говорят цифры за 9 месяцев?

В официальном статистическом отчете зафиксированы следующие основные показатели:

  • Общее количество браков: За прошедшие 9 месяцев текущего года по республике зарегистрировано в общей сложности 172 тысячи новых браков;

  • Масштаб разводов: За этот же период число официально зарегистрированных разводов составило 36,8 тысячи;

  • Снижение количества браков: По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество случаев создания семьи сократилось на 5 тысяч;

  • Рост количества разводов: Напротив, число разводов по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 1,4 тысячи.

Факторы, стоящие за ростом разводов и снижением браков

По наблюдениям экспертов, на такое изменение семейной статистики влияют следующие основные причины:

  • Экономическое и социальное давление: Расходы на создание семьи, обеспечение собственным жильем и повседневные бытовые заботы заставляют молодежь откладывать решение о вступлении в брак;

  • Недостаток психологической подготовки: Отсутствие взаимного терпения в молодых семьях, незначительные бытовые разногласия и непонимание друг друга приводят к быстрому распаду семьи;

  • Независимость и правовая грамотность женщин: Рост экономической независимости женщин в обществе, а также формирование нетерпимого отношения к насилию и дискриминации приводят к тому, что в тяжелых семейных условиях женщины чаще выбирают законный развод, чем жизнь в таких обстоятельствах.

Стабильность семьи является фундаментом любого общества. В связи с этим возрастает ответственность махаллей и соответствующих организаций по тщательной подготовке молодежи к семейной жизни, а также по разрешению конфликтных ситуаций путем медиации и разъяснительной работы.

Агентство статистикиДемографические показателиИнститут семьиБраки и разводы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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