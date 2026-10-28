В Узбекистане численность мужчин почти на 493 тысячи превышает численность женщин

По состоянию на 1 октября 2026 года постоянное население Узбекистана достигло 39,5 миллиона человек. Согласно данным Национального статистического комитета, число мужчин в стране почти на полмиллиона превышает число женщин.

В частности, в республике проживает 20 миллионов 14 тысяч мужчин и 19 миллионов 521,2 тысячи женщин.

21,5 миллиона человек населения проживают в городах, а 18 миллионов — в сельской местности.

Согласно статистическим данным, за январь–сентябрь текущего года в стране было зарегистрировано 172 тысячи браков. За этот же период официально развелись 36,8 тысячи семей.

Также за девять месяцев 2 114 человек переехали из-за рубежа в Узбекистан, в то время как 6 398 граждан выехали на постоянное место жительства за границу.