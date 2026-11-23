В Узбекистане 218 мужчин старше 70 лет вступили в брак
В Узбекистане в январе–сентябре 2026 года органами ЗАГС по всей стране было официально зарегистрировано в общей сложности 172 тысячи браков. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.
Распределение мужчин, вступивших в брак, по возрастным категориям выглядит следующим образом:
до 20 лет — 3 093 человека;
20–30 лет — 141 620 человек;
31–40 лет — 19 005 человек;
41–50 лет — 4 967 человек;
51–60 лет — 2 310 человек;
61–69 лет — 813 человек;
70 лет и старше — 218 человек.
Как показывает статистика, основная часть браков приходится на мужчин в возрасте 20–30 лет. В этой возрастной категории создали семьи 141 620 мужчин.
Также за девять месяцев текущего года официально вступили в брак 1 031 мужчина в возрасте старше 61 года. Из них 218 человек — в возрасте 70 лет и старше.
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