В Узбекистане в январе–сентябре 2026 года органами ЗАГС по всей стране было официально зарегистрировано в общей сложности 172 тысячи браков. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Распределение мужчин, вступивших в брак, по возрастным категориям выглядит следующим образом:

до 20 лет — 3 093 человека;

20–30 лет — 141 620 человек;

31–40 лет — 19 005 человек;

41–50 лет — 4 967 человек;

51–60 лет — 2 310 человек;

61–69 лет — 813 человек;

70 лет и старше — 218 человек.

Как показывает статистика, основная часть браков приходится на мужчин в возрасте 20–30 лет. В этой возрастной категории создали семьи 141 620 мужчин.

Также за девять месяцев текущего года официально вступили в брак 1 031 мужчина в возрасте старше 61 года. Из них 218 человек — в возрасте 70 лет и старше.