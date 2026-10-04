Много спать тоже вредно? Ученые опубликовали результаты 10-летнего исследования

В журнале Sleep Medicine были опубликованы результаты масштабного исследования, проведенного в Китае. Ученые проанализировали привычки участников ко сну, используя данные China Kadoorie Biobank. Наблюдение длилось около 10 лет.

Исследователи сравнили людей, спящих по 7–9 часов в сутки, с теми, кто спит меньше или больше этого времени.

Согласно результатам, сон менее 7 или более 9 часов в сутки связан с повышением риска развития первого кардиометаболического заболевания на 4%, риска возникновения двух или более таких заболеваний — на 10%, а риска смерти от любой причины — на 7%.

Кардиометаболические заболевания включают в себя сердечный приступ, инсульт, сахарный диабет, болезни почек и неалкогольную жировую болезнь печени.

Самый высокий риск наблюдался у людей с нестандартным режимом сна, то есть у тех, кто в одни дни спит очень много, а в другие — очень мало. Авторы подчеркнули, что выявленная связь сохранялась и в различных группах участников.

При этом ученые не пришли к выводу, что сама по себе продолжительность сна вызывает заболевания. Слишком короткий или слишком долгий сон может быть лишь одним из факторов, влияющих на развитие болезней.

Кроме того, нейробиолог из Стэнфордского университета рассказал о простом методе, который может помочь быстрее уснуть после ночного пробуждения. Сообщается, что эта техника занимает меньше минуты, и для нее не нужно вставать с постели.