Ночная угроза: Выяснилось, что недосыпание вызывает 172 заболевания!

·55·Здоровье
Ночная угроза: Выяснилось, что недосыпание вызывает 172 заболевания!

Один из самых авторитетных научных журналов в мире Science опубликовал шокирующие результаты исследования, касающегося здоровья человека и его повседневных привычек. Масштабное исследование, проведенное группой международных ученых, доказало, что хронический поздний отход ко сну и низкое качество сна напрямую провоцируют развитие в человеческом организме как минимум 172 различных тяжелых заболеваний.

В ходе изысканий был проведен глубокий анализ генетических и медицинских биоданных более чем 88 тысяч добровольцев. Выяснилось, что бессонница наносит сокрушительный удар не только по нервной системе, но и по деятельности всех внутренних органов человека. По заключению ученых, нездоровый режим сна усугубляет проблемы от астмы — хронического заболевания дыхательных путей — до опасного вируса лишая (герпеса), активизирующегося вследствие резкого снижения иммунитета.

Так каким же образом ночное бодрствование и ненормированный сон разрушают иммунную систему изнутри, какие новшества принесло современной медицине исследование с участием 88 тысяч человек и как нужно соблюдать гигиену сна, чтобы уберечься от тяжелых осложнений?

«Наблюдение за 88 тысячами человек и 172 диагноза»: Важные выводы исследования Science

Основные факты и открытия фундаментального исследования ученых:

  • Более 88 тысяч биоданных: Исследование проводилось в течение нескольких лет путем сопоставления биометрических показателей, образа жизни и истории болезней свыше 88 000 респондентов;

  • Связь со 172 заболеваниями: Дефицит сна и нарушение режима усиливают воспалительные процессы в организме, резко повышая риск возникновения 172 видов соматических и вирусных недугов;

  • Угроза астмы и дыхательной системы: Недосыпание препятствует регенерации легких и бронхов, вызывая аллергические реакции и приступы хронической астмы;

  • Активизация вирусов: В результате ослабления защитного барьера организма (иммунитета) активируются скрытый герпес и другие опасные инфекции;

  • Гормональный сбой: Невыработка мелатонина и гормонов восстановления в ночное время полностью нарушает цикл обновления клеток.

Качество сна и человеческий организм: Сравнение показателей исследования

Анализ данных и осложнений, приведенных в журнале Science:

Критерии и показатели

Здоровый и полноценный сон (7–8 часов)

Хронический поздний сон / Недосыпание

Охват исследования

Биоданные более 88 тысяч человек

Биоданные более 88 тысяч человек

Риск развития заболеваний

Минимальный уровень (в норме)

Резко возрастает риск как минимум 172 заболеваний

Состояние иммунной системы

Формируется сильный защитный барьер

Бессилие перед вирусом лишая и инфекциями

Функция дыхания и легких

Ткани полностью восстанавливаются

Прогрессируют астма и хронические воспаления

Клетки организма

Синтез мелатонина протекает полностью

Преждевременное старение, накопление токсинов и деградация

Медицинская экспертиза: Почему бессонница так опасна?

Научные заключения международных экспертов в области здравоохранения и нейробиологов:

  • Ночная детоксикация иммунитета: Во время сна в организме вырабатываются Т-клетки и антитела; ночное бодрствование лишает организм естественного защитного оружия;

  • Скрытый удар позднего отхода ко сну: Даже при соблюдении необходимых 7–8 часов сна засыпание после 23:00 нарушает естественный циркадный ритм и мешает восстановлению клеток;

  • Инфекционная цепь: Во время хронической усталости центральная нервная система работает в стрессовом режиме (при высоком уровне кортизола), что открывает путь для проявления таких хронических вирусов, как лишай, на коже и нервных волокнах;

  • Меры профилактики — простая гигиена: Чтобы не попасть в длинный список из 172 заболеваний, рекомендуется ложиться спать каждый день в одно и то же время (не позже 22:30–23:00) и полностью отказаться от гаджетов в спальне.

Это масштабное исследование, опубликованное в журнале Science, научно доказало, что полноценный и здоровый сон — это не просто отдых, а главный фактор, спасающий жизнь человека.

А сколько часов в сутки спите вы и во сколько привыкли ложиться спать? Замечали ли вы негативное влияние ночного бодрствования на ваш организм и дневную бодрость? Оставляйте свой личный опыт и соображения в комментариях, а также поделитесь этим важным медицинским анализом со всеми своими друзьями ради здоровья близких!

Журнал Scienceбессонница172 заболеванияастма
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Врачи: «Отказ от завтрака резко повышает риск сердечных заболеваний и диабета!»Врачи: «Отказ от завтрака резко повышает риск сердечных заболеваний и диабета!»Вчера, 12:54Таинственная проблема со здоровьем Си Цзиньпина: тревога накануне визита в Вашингтон!Таинственная проблема со здоровьем Си Цзиньпина: тревога накануне визита в Вашингтон!Вчера, 11:25«Преодоление 80-летнего рубежа»: секреты долголетия и счастья, потрясшие Японию!«Преодоление 80-летнего рубежа»: секреты долголетия и счастья, потрясшие Японию!Вчера, 10:22В Узбекистане бессонница и сетевая зависимость: 62 процента населения потеряли ночной покойВ Узбекистане бессонница и сетевая зависимость: 62 процента населения потеряли ночной покой15.09, 09:34Найден секрет молодости: Ученые изучили организм старейшего человека на Земле и были потрясены...Найден секрет молодости: Ученые изучили организм старейшего человека на Земле и были потрясены...14.09, 12:38Ночной звонок пугает или радует?: Тайные программы нашего подсознанияНочной звонок пугает или радует?: Тайные программы нашего подсознания13.09, 13:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Плод на 1-м месте удивил всех: ТОП-5 самых полезных фруктов в мире
Плод на 1-м месте удивил всех: ТОП-5 самых полезных фруктов в мире
Кофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталости
Кофе и лекарства не помогут: 3 бесплатных средства против хронической усталости
«Несосавший ребенок не уважает родителей?» Мнение профессора и правда в медицине
«Несосавший ребенок не уважает родителей?» Мнение профессора и правда в медицине
Самое полезное молоко в мире: ТОП-5 видов и их особенности
Самое полезное молоко в мире: ТОП-5 видов и их особенности
Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...
Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...
Найден секрет молодости: Ученые изучили организм старейшего человека на Земле и были потрясены...
Найден секрет молодости: Ученые изучили организм старейшего человека на Земле и были потрясены...
Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца
Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца
5 опасных продуктов, выводящих из строя желчный пузырь: срочно ограничьте эти блюда!
5 опасных продуктов, выводящих из строя желчный пузырь: срочно ограничьте эти блюда!