В качестве кандидатов на роль Джеймса Бонда назывались имена нескольких актеров. Среди них были такие исполнители, как Джош О’Коннор, Каллум Тернер и Джек Лауден. Однако в итоге выбор пал на Роберта Паттинсона.

Отмечается, что режиссером нового фильма о Бонде станет Дени Вильнёв. Сценарий напишет Стивен Найт, известный как автор сериала «Острые козырьки». Продюсерами фильма выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а исполнительным продюсером — Таня Лапуэнт.

Amazon MGM Studios доверила роль нового Джеймса Бонда британскому актеру Роберту Паттинсону. Таким образом, актер стал следующим артистом, который воплотит образ знаменитого агента 007. Об этом сообщается на официальной странице студии.

Кастинг на роль агента 007 в финальной стадии: кто сыграет Джеймса Бонда?

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Для справки, предыдущий Джеймс Бонд — Дэниел Крейг начал воплощать этот образ в 2006 году с фильмом «Казино Рояль». В общей сложности он исполнил роль агента 007 в пяти картинах, последней из которых стал фильм «Не время умирать», вышедший в 2021 году.

Образ британского секретного агента, созданный Яном Флемингом, в официальной серии фильмов до этого момента воплощали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Роберт Паттинсон станет седьмым актером в этой роли.

Роберт Паттинсон, родившийся 13 мая 1986 года в Лондоне, стал широко известен аудитории благодаря роли Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Позже он обрел международную славу, исполнив роль вампира Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».

Актер также снимался в таких известных фильмах, как «Маяк», «Довод», «Бэтмен» и других. Кроме того, он сыграл роль в картине «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана.