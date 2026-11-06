Горькая цена ночного бодрствования: как поздний отход ко сну ускоряет выпадение волос?

Хронический недосып и ночное бодрствование — это не только общая усталость, но и один из самых серьезных скрытых факторов, ведущих к выпадению волос (алопеции). Восстановление и развитие волосяных фолликулов в организме человека напрямую зависят от естественных биоритмов и баланса важных гормонов, вырабатываемых во время сна.

Медицинские специалисты подчеркивают, что неправильный режим сна ослабляет волосяные фолликулы и ускоряет процесс массового выпадения волос.

Как поздний отход ко сну губит волосы?

Ночная бессонница запускает в организме 3 опасных биологических процесса, наносящих удар по корням волос:

Дефицит мелатонина: Гормон мелатонин, который стимулирует рост волосяных фолликулов и является мощным природным антиоксидантом, вырабатывается в максимальном количестве преимущественно с 22:00 до 02:00 часов ночи и только в полной темноте. Ночное бодрствование полностью нарушает этот природный механизм;

Атака кортизола (гормона стресса): Поздний отход ко сну является биохимическим стрессом для организма, из-за чего уровень кортизола в крови резко возрастает. В результате волосяные стержни преждевременно переходят в фазу покоя (телоген) и начинают неожиданно выпадать;

Замедление кровообращения и питания: Клеточная регенерация (восстановление) волосяных фолликулов активизируется именно во время глубокого ночного сна. При нарушении ночного сна корни волос лишаются кислорода и необходимых микроэлементов.

Другие внутренние факторы, усугубляющие проблему

Помимо нарушения режима сна, на состояние волос напрямую влияют следующие факторы:

Гормональные изменения: Нарушения в работе щитовидной железы и повышение уровня гормона дигидротестостерона (ДГТ);

Дефицит витаминов и микроэлементов: Нехватка в организме железа (запасов ферритина), витамина D, цинка, а также витаминов группы B;

Наследственная предрасположенность: Андрогенетическая алопеция, развивающаяся у мужчин и женщин вследствие генетических факторов.

Что делать?

Если наблюдается поредение волос, прежде всего необходимо строго соблюдать гигиену сна — установить режим отхода ко сну не позднее 23:00 часов.

Если после нормализации сна процесс не прекращается, не стоит усугублять проблему: необходимо сдать соответствующие анализы крови и пройти осмотр у квалифицированного врача-трихолога или дерматолога.