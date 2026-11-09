Стало известно, какой вред организму наносит хождение без головного убора в холодную погоду

·58·Здоровье
Стало известно, какой вред организму наносит хождение без головного убора в холодную погоду
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Медицинские специалисты настоятельно рекомендуют носить головные уборы при температуре воздуха +1°C и ниже.
  • Холодный воздух замедляет кровообращение в волосяных фолликулах, лишая их питательных веществ и делая волосы ломкими.
  • Отсутствие головного убора может негативно сказаться не только на здоровье волос, но и привести к воспалению ушей и нервных волокон, а также к общей гипотермии.

С понижением температуры воздуха мы все чаще встречаем на улице людей без головных уборов. Относительно этой привычки, особенно популярной среди мужчин, широко распространено мнение: «будешь ходить в холод без шапки — облысеешь».

Насколько обоснованы эти утверждения? Медицинские специалисты и дерматологи раскрыли научные выводы о влиянии температуры +1°C и ниже на кожу головы, волосяные фолликулы и общее состояние здоровья.

Научный факт: как низкая температура влияет на волосы?

Дерматологи отмечают, что сам по себе холод не приводит к полному облысению (алопеции), однако он значительно ослабляет работу волосяных фолликулов:

  • Замедление кровообращения: При температуре +1°C и ниже микрососуды кожи головы резко сужаются (спазм). В результате временно блокируется поступление необходимых питательных веществ и кислорода к волосяным фолликулам;

  • Сухость и ломкость: Зимний холод и сухой воздух лишают стержни волос естественной влаги. В итоге волосы теряют эластичность, становятся ломкими, тусклыми и безжизненными;

  • Основные причины другие: В медицине главными факторами облысения являются не холод, а генетическая предрасположенность (наследственность), нарушение баланса андрогенных гормонов, хронический стресс и дефицит важных витаминов и минералов.

Опаснее облысения: какой еще вред наносит холод голове?

Отсутствие головного убора не ограничивается лишь ухудшением внешнего вида волос. Могут возникнуть более серьезные последствия для всего организма:

  • Воспаление ушей и нервных волокон: Область головы очень чувствительна к холоду, и незащищенные уши подвержены острому отиту (воспалению уха) и переохлаждению нервных волокон. Это становится причиной постоянных сильных головных болей;

  • Резкое переохлаждение организма: Большая часть тепла человеческого тела уходит именно через голову. Хождение без шапки приводит к общему переохлаждению организма (гипотермии) и резкому ослаблению иммунной системы.

Рекомендация специалиста: с какого момента обязательно носить головной убор?

Врачи-дерматологи рекомендуют обязательно выходить на улицу в головном уборе, когда температура воздуха опускается до +1°C и ниже.

Чтобы сохранить естественную густоту волос, питание корней и не допустить снижения иммунитета в зимний период, целесообразно использовать теплые головные уборы из натуральных тканей, которые не препятствуют дыханию кожи.

здоровье волосдерматологиягипотермияалопеция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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