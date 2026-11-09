Стало известно, какой вред организму наносит хождение без головного убора в холодную погоду
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- Медицинские специалисты настоятельно рекомендуют носить головные уборы при температуре воздуха +1°C и ниже.
- Холодный воздух замедляет кровообращение в волосяных фолликулах, лишая их питательных веществ и делая волосы ломкими.
- Отсутствие головного убора может негативно сказаться не только на здоровье волос, но и привести к воспалению ушей и нервных волокон, а также к общей гипотермии.
С понижением температуры воздуха мы все чаще встречаем на улице людей без головных уборов. Относительно этой привычки, особенно популярной среди мужчин, широко распространено мнение: «будешь ходить в холод без шапки — облысеешь».
Насколько обоснованы эти утверждения? Медицинские специалисты и дерматологи раскрыли научные выводы о влиянии температуры +1°C и ниже на кожу головы, волосяные фолликулы и общее состояние здоровья.
Научный факт: как низкая температура влияет на волосы?
Дерматологи отмечают, что сам по себе холод не приводит к полному облысению (алопеции), однако он значительно ослабляет работу волосяных фолликулов:
Замедление кровообращения: При температуре +1°C и ниже микрососуды кожи головы резко сужаются (спазм). В результате временно блокируется поступление необходимых питательных веществ и кислорода к волосяным фолликулам;
Сухость и ломкость: Зимний холод и сухой воздух лишают стержни волос естественной влаги. В итоге волосы теряют эластичность, становятся ломкими, тусклыми и безжизненными;
Основные причины другие: В медицине главными факторами облысения являются не холод, а генетическая предрасположенность (наследственность), нарушение баланса андрогенных гормонов, хронический стресс и дефицит важных витаминов и минералов.
Опаснее облысения: какой еще вред наносит холод голове?
Отсутствие головного убора не ограничивается лишь ухудшением внешнего вида волос. Могут возникнуть более серьезные последствия для всего организма:
Воспаление ушей и нервных волокон: Область головы очень чувствительна к холоду, и незащищенные уши подвержены острому отиту (воспалению уха) и переохлаждению нервных волокон. Это становится причиной постоянных сильных головных болей;
Резкое переохлаждение организма: Большая часть тепла человеческого тела уходит именно через голову. Хождение без шапки приводит к общему переохлаждению организма (гипотермии) и резкому ослаблению иммунной системы.
Рекомендация специалиста: с какого момента обязательно носить головной убор?
Врачи-дерматологи рекомендуют обязательно выходить на улицу в головном уборе, когда температура воздуха опускается до +1°C и ниже.
Чтобы сохранить естественную густоту волос, питание корней и не допустить снижения иммунитета в зимний период, целесообразно использовать теплые головные уборы из натуральных тканей, которые не препятствуют дыханию кожи.
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