Почему выпадают волосы? 5 причин, на которые многие не обращают внимания

·64·Здоровье
Почему выпадают волосы? 5 причин, на которые многие не обращают внимания

Волосы, остающиеся на расческе во время укладки или в руках при мытье головы, вызывают беспокойство у многих. Однако выпадение волос не всегда является признаком болезни. По мнению специалистов, потеря примерно 50–100 волос в день считается естественным процессом. Главное — определить причину, если волосы начинают выпадать сильнее обычного.

1. Стресс и сильное эмоциональное потрясение

Сильное нервное напряжение, тяжелое заболевание или высокая температура могут повлиять на цикл роста волос. Интересно, что волосы могут начать выпадать не сразу после стресса, а спустя два-три месяца. Такое состояние зачастую носит временный характер.

2. Дефицит железа

Снижение запасов железа в организме может стать причиной выпадения волос. На это стоит обратить особое внимание, особенно при соблюдении строгих диет, недостаточном питании или состояниях, связанных с дефицитом железа. Однако определить причину выпадения волос только по внешнему виду невозможно — при необходимости врач порекомендует сдать анализы крови.

3. Гормональные изменения

Нарушения в работе щитовидной железы, послеродовой период и возрастные изменения могут влиять на выпадение волос. Например, у некоторых женщин через несколько месяцев после родов волосы выпадают сильнее обычного. В большинстве случаев этот процесс со временем замедляется.

4. Наследственность

Если волосы постепенно редеют, линия роста волос отодвигается назад или на определенных участках головы их становится меньше, причиной может быть наследственная предрасположенность. Такое состояние встречается как у мужчин, так и у женщин.

5. Неправильный уход за волосами

Частое тугое стягивание волос в прически, частое использование горячего фена и утюжков могут привести к ломкости прядей или со временем к повреждению волосяных фолликулов. Поэтому важно бережно ухаживать за волосами.

Как можно уменьшить выпадение волос?

Полезны сбалансированное питание, достаточное потребление белка, отказ от тугих причесок и умеренное использование горячих инструментов для укладки. Однако не стоит принимать витамины или различные добавки, не зная причины — избыток некоторых веществ также может привести к выпадению волос.

Если выпадение волос длится долго, резко усилилось, на коже головы появились круглые участки облысения или наблюдаются зуд и воспаление, необходимо обратиться к дерматологу. Ведь самый важный шаг к восстановлению волос — это определение причины их выпадения.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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