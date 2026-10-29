Невидимый «купол» над столицей: эффективные способы защиты от загрязнения воздуха

Агентство гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) предупредило жителей и гостей столицы о серьезной экологической ситуации. Согласно данным, природный фактор, препятствующий рассеиванию мелкой пыли и вредных газов в приземном слое — атмосферная инверсия, — может сохраняться в Ташкенте еще до 10 дней.

Такая сложная метеорологическая обстановка усиливает концентрацию загрязняющих частиц в городском воздухе, создавая серьезную угрозу для здоровья населения, особенно для дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Что такое атмосферная инверсия и почему она опасна?

Метеорологи объясняют, что состояние инверсии блокирует естественную циркуляцию воздушных потоков:

Эффект невидимого «купола»: Обычно с высотой температура воздуха должна понижаться. Во время инверсии происходит обратное — холодный воздух остается у поверхности земли, а слой более теплого воздуха накрывает его, словно крышка;

Скопление дыма и пыли: В результате токсичные газы от транспортных средств, промышленные выбросы и мелкие частицы пыли не могут рассеяться вверх и скапливаются в приземном слое воздуха, которым мы дышим;

Самое опасное время: В утренние и вечерние часы, когда температура резко падает, сила инверсии достигает пика, и уровень загрязнения воздуха возрастает в несколько раз.

Важные рекомендации по сохранению здоровья

Специалисты настоятельно рекомендуют населению в ближайшие дни строго соблюдать следующие меры предосторожности:

Ограничение передвижения на улице: Особенно рекомендуется воздержаться от длительных прогулок, занятий спортом и вывода детей на улицу в утреннее и вечернее время;

Защитные маски: При необходимости выхода на улицу следует использовать не обычные медицинские маски, а специальные респираторы, задерживающие мелкодисперсные частицы (например, N95/FFP2);

Увлажнение воздуха в помещении: Целесообразно активно использовать очистители воздуха (air purifier). Если специального устройства нет, поможет старый проверенный бытовой метод: размещение широкой емкости с водой на отопительных радиаторах или рядом с ними повышает влажность воздуха и ускоряет оседание пыли;

Держать двери и окна закрытыми: Воздержитесь от проветривания помещений в утренние и вечерние часы, так как уличный токсичный смог проникает прямо в комнату.

Поскольку прогнозируется, что такая метеорологическая ситуация в Ташкенте продлится еще как минимум 10 дней, людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и пожилым людям настоятельно рекомендуется проявлять повышенную заботу о своем здоровье.