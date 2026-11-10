Тюрьма и металлолом: как Кувейт борется с уличными гонками?
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- Правительство Кувейта начало применять жесткие меры против водителей, организующих уличные гонки и опасные маневры, уничтожая их автомобили с помощью пресса.
- В ходе рейда Министерства внутренних дел Кувейта пять конфискованных машин были раздавлены промышленным прессом и превращены в металлолом.
- Нарушители были задержаны на месте происшествия и помещены в Центральную тюрьму до вынесения судебного приговора.
Государство Кувейт начало применять одни из самых строгих и жестких мер наказания в мире против водителей, создающих беспорядок на дорогах, занимающихся дрифтом и устраивающих несанкционированные уличные гонки (стритрейсинг). В ходе очередного специального рейда Министерство внутренних дел Кувейта не просто отправило автомобили нарушителей на штрафстоянку, а на глазах у владельцев раздавило их под промышленным прессом, превратив в металлолом.
5 машин под прессом: как исполнили наказание?
Сообщается, что в рамках мероприятия, проведенного с целью обеспечения безопасности дорожного движения и демонстрации примера тем, кто угрожает жизни населения, 5 конфискованных у нарушителей автомобилей были доставлены на завод по переработке металлов. С помощью мощного гидравлического пресса машины за несколько секунд превратились в груду непригодного металла.
Владельцы машин были задержаны на месте происшествия и помещены в Центральную тюрьму до вынесения судебного приговора. Теперь они не только лишились своих любимых транспортных средств, но и столкнулись с угрозой длительного тюремного заключения и крупного штрафа.
Аспект / Порядок
Детали практики в Кувейте
Тип нарушения
Уличные гонки (стритрейсинг), дрифт и опасные маневры
Наказанные автомобили
5 машин были полностью уничтожены прессованием на металлургическом заводе
Судьба водителей
Арестованы и заключены в Центральную тюрьму до решения суда
Правовая основа
Статья 33 Закона Кувейта о дорожном движении
Цель меры
Конфискация автомобиля, его уничтожение и назидание обществу
«Согласно законодательству Кувейта, водители, превратившие дороги в гоночные трассы, больше не смогут отделаться штрафом — опасный автомобиль будет изъят государством и уничтожен».
Правовая основа и открытый сигнал общественности
Данная мера — не случайное решение, а действие, имеющее прочную правовую базу. Согласно статье 33 Закона Кувейта о дорожном движении, транспортные средства лиц, которые занимаются дрифтом, подвергая опасности жизни людей на дороге, или организуют несанкционированные соревнования, подлежат прямой конфискации в пользу государства и уничтожению.
Полиция Кувейта активно публикует в социальных сетях видеозаписи моментов прессования этих машин. Таким образом официальные ведомства направляют открытое послание другим водителям: беспредел на улицах закончится не только потерей свободы, но и полной утратой автомобиля, который берегли как зеницу ока.
Как вы считаете, насколько эффективен такой радикальный метод уничтожения автомобилей водителей, устраивающих опасный дрифт и уличные гонки, в снижении количества правонарушений? Выскажите свое мнение в комментариях.
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