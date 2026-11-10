Тюрьма и металлолом: как Кувейт борется с уличными гонками?

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Тюрьма и металлолом: как Кувейт борется с уличными гонками?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Правительство Кувейта начало применять жесткие меры против водителей, организующих уличные гонки и опасные маневры, уничтожая их автомобили с помощью пресса.
  • В ходе рейда Министерства внутренних дел Кувейта пять конфискованных машин были раздавлены промышленным прессом и превращены в металлолом.
  • Нарушители были задержаны на месте происшествия и помещены в Центральную тюрьму до вынесения судебного приговора.

Государство Кувейт начало применять одни из самых строгих и жестких мер наказания в мире против водителей, создающих беспорядок на дорогах, занимающихся дрифтом и устраивающих несанкционированные уличные гонки (стритрейсинг). В ходе очередного специального рейда Министерство внутренних дел Кувейта не просто отправило автомобили нарушителей на штрафстоянку, а на глазах у владельцев раздавило их под промышленным прессом, превратив в металлолом.

5 машин под прессом: как исполнили наказание?

Сообщается, что в рамках мероприятия, проведенного с целью обеспечения безопасности дорожного движения и демонстрации примера тем, кто угрожает жизни населения, 5 конфискованных у нарушителей автомобилей были доставлены на завод по переработке металлов. С помощью мощного гидравлического пресса машины за несколько секунд превратились в груду непригодного металла.

Владельцы машин были задержаны на месте происшествия и помещены в Центральную тюрьму до вынесения судебного приговора. Теперь они не только лишились своих любимых транспортных средств, но и столкнулись с угрозой длительного тюремного заключения и крупного штрафа.

Аспект / Порядок

Детали практики в Кувейте

Тип нарушения

Уличные гонки (стритрейсинг), дрифт и опасные маневры

Наказанные автомобили

5 машин были полностью уничтожены прессованием на металлургическом заводе

Судьба водителей

Арестованы и заключены в Центральную тюрьму до решения суда

Правовая основа

Статья 33 Закона Кувейта о дорожном движении

Цель меры

Конфискация автомобиля, его уничтожение и назидание обществу

«Согласно законодательству Кувейта, водители, превратившие дороги в гоночные трассы, больше не смогут отделаться штрафом — опасный автомобиль будет изъят государством и уничтожен».

Правовая основа и открытый сигнал общественности

Данная мера — не случайное решение, а действие, имеющее прочную правовую базу. Согласно статье 33 Закона Кувейта о дорожном движении, транспортные средства лиц, которые занимаются дрифтом, подвергая опасности жизни людей на дороге, или организуют несанкционированные соревнования, подлежат прямой конфискации в пользу государства и уничтожению.

Полиция Кувейта активно публикует в социальных сетях видеозаписи моментов прессования этих машин. Таким образом официальные ведомства направляют открытое послание другим водителям: беспредел на улицах закончится не только потерей свободы, но и полной утратой автомобиля, который берегли как зеницу ока.

Как вы считаете, насколько эффективен такой радикальный метод уничтожения автомобилей водителей, устраивающих опасный дрифт и уличные гонки, в снижении количества правонарушений? Выскажите свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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