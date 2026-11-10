Лежа под копытами коров: шокирующий ритуал Говардхан-пуджа в Индии (видео)

После знаменитого «фестиваля огней» Дивали по всей Индии широко отмечался праздник Говардхан-пуджа (также известный как Аннакут), посвященный благодарности природе и поклонению индуистскому божеству Кришне. В этот день сотни тысяч людей стекаются в храмы, однако в некоторых деревнях и регионах проводятся поразительные и крайне опасные древние обряды.

Под копытами коров: символ особого «благословения»

Одним из самых спорных кадров, распространившихся в сети, стало видео, на котором мужчины ложатся на землю посреди улицы, а стадо украшенных коров и быков пробегает прямо по ним.

Священные в индуизме коровы в этот день украшаются гирляндами, яркими красками и павлиньими перьями. Считается, что пребывание под копытами священных животных приносит человеку счастье, богатство и избавление от болезней. Именно поэтому многие мужчины добровольно и бесстрашно решаются на такой опасный шаг.

Аспект ритуала Традиционное содержание Практическое исполнение Забег/топтание животных Очищение от грехов и просьба о благословении Люди ложатся на землю, украшенное стадо пробегает по ним «Гора еды» (Аннакут) Благодарность за дары природы В храмах выкладываются горы из 56 или 108 видов вегетарианских блюд Символический макет горы Прославление священного холма Говардхан Во дворах и на улицах из навоза и глины создается гора, украшенная цветами Почитание животных Уважение и почтение к коровам Животных моют, красят, угощают сладостями и специальным кормом

«Поскольку коровы считаются священными животными, существует поверье, что место, к которому прикоснулись их копыта, и тело очищаются, а все невзгоды отступают — именно это верование веками сохраняет данный экстремальный ритуал».

Семидневный зонт: легенда и тайна Аннакута

Корни ритуала уходят в древние индийские предания. Согласно легендам, жители деревни Вриндаван раньше поклонялись богу дождя Индре. Однако юный Кришна объяснил людям, что нужно благодарить гору Говардхан — то есть саму природу, которая дает воду, зеленые пастбища и кров. Разгневанный этим Индра наслал на деревню сильные ливни и наводнения. Тогда, чтобы спасти жителей и животных, Кришна поднял гору Говардхан мизинцем левой руки, словно зонт, и удерживал ее семь дней.

После того как люди спаслись у подножия горы, Индра признал свое поражение. Поэтому в день праздника в знак благодарности Кришне готовится «Чаппан Бхог» — гора еды из 56 или 108 видов растительных продуктов, которые затем раздаются всем паломникам.

Как вы считаете, должны ли сохраняться такие опасные традиции в рамках культурного и религиозного многообразия, или безопасность человека должна стоять на первом месте? Выразите свое мнение в комментариях.